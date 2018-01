Razburljivo bo od prve do zadnje sekunde

Čeprav je rojen v Braziliji, je 30-letni Gabriel Lima kapetan italijanske reprezentance v dvoranskem nogometu, za seboj pa ima že štiri nastope na evropskih prvenstvih. Leta 2014 je z Italijo postal tudi evropski prvak in bil okronan za najboljšega igralca prvenstva, enak dosežek pa bi rad ponovil na EP v Sloveniji, ki se začenja konec tega meseca (30. januar–10. februar).



Italijanski potni list je prejel brez težav, saj od leta 2004 igra za različne italijanske klube. Že nekaj sezon spada med najboljše igralce na svetu, zato je leta 2014 prestopil v vrhunski španski klub ElPozo Murcia, dve leti kasneje pa se je spet vrnil v Italijo. V skupinskem delu se bo z italijansko reprezentanco pomeril proti Sloveniji v dvorani Stožice, ta tekma bo v soboto, 3. februarja, ob 20.45, v isti skupini pa je še Srbija.



Kako ste začeli z igranjem dvoranskega nogometa?



Začel sem že zelo zelo zgodaj – imel sem vsega tri leta. Z desetimi leti sem igral na prvem turnirju višje ravni, pri šestnajstih pa sem se odpravil v Italijo. Med letoma 2004 in 2014 sem v Italiji igral za več različnih klubov in reprezentanco do 21 let, nato pa sem zaigral tudi za člansko reprezentanco. Po sezoni, ko smo z Italijo postali evropski prvaki, sem prestopil v španski klub ElPozo Murcia, pred dvema sezonama pa sem se vrnil v Italijo, kjer zdaj igram za klub Acqua e Sapone.



Rojeni ste v Braziliji, a ste kapetan Italije.



Dejstvo, da sem kapetan italijanske reprezentance in da sem rojen v Braziliji, me navdaja s ponosom in častjo. Vemo, kako težko je oditi od doma – sam sem to storil pri 16 letih in se hkrati tudi odločil, da bom zastopal barve nove države.



Kako pomembno tekmovanje je evropsko prvenstvo?



Pretekla štiri prvenstva so bila zelo pomembna za mojo športno pot, enako tudi evropsko prvenstvo do 21 let. Z mlado italijansko reprezentanco smo leta 2008 osvojili srebrno odličje, s člansko štiri leta pozneje bron, vrhunec pa je bil naslov evropskih prvakov leta 2014. Na evropskem prvenstvu leta 2010 sem bil še zelo mlad in sem odigral le eno tekmo, a na prvenstvu leta 2014 sem bil že kapetan reprezentance in postal najboljši igralec turnirja.



Kakšna pričakovanja imate pred EP v Ljubljani?



Naša skupina s Slovenijo in Srbijo je izjemno zahtevna, saj nas čakata tekmi proti vrhunskima reprezentancama, poleg tega igra Slovenija na domačih tleh. Tekmi bosta težki in napeti, a hkrati bo na njih lepo igrati. Naš prvi cilj je napredovanje iz skupine in nastop v četrtfinalu.



Kdo so favoriti za evropski naslov?



Zame je Španija vedno glavni favorit prvenstva, ker ima najboljšo ekipo in se zna najbolje pripraviti. Mi bomo tokrat v nekoliko drugačnem položaju, saj kot reprezentanca doživljamo spremembe, a obljubljam, da bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe.



Kako dobro poznate slovensko reprezentanco?



Slovenija že nekaj časa spada med močnejše reprezentance v Evropi. Ekipa je telesno čvrsta, po drugi strani pa ji ne manjka tehnične podkovanosti in izkušenj. Ker bo igrala pred domačimi gledalci, bo zagotovo reprezentanca, ki jo bo zelo zelo težko premagati.



Se še spomnite poraza proti Sloveniji na EP 2014?



To je bila zares nenavadna tekma. Spomnim se, da nismo začeli najbolje in Slovenija nas je s svojo intenzivnostjo žive pojedla. Potem smo se vendarle zbrali, a je bilo že prepozno. Zanimivo je, da je bila prav ta tekma za nas nekakšna budnica, po kateri smo stopili skupaj, spremenili miselnost in na koncu po finalni zmagi proti Rusiji celo osvojili prvenstvo.



In prav vi ste bili najboljši igralec.



To je zares nekaj posebnega. Ne le zato, ker sem bil sam izbran za najboljšega igralca, temveč tudi zato, ker smo postali prvaki. Takšen dosežek ne uspe mnogim in vesel sem, da je ta privilegij doletel prav mene.



V Murcii ste potem združili moči s španskim velemojstrom Miguelinom.



Ko sem prestopil v ElPozo Murcia, sva z Miguelinom tvorila tandem dveh najboljših igralcev zadnjih evropskih prvenstev. Miguel je fizično neverjetno močan, ima pa tudi izjemen talent. Vsekakor je bilo nekaj posebnega osvajati lovorike in biti del tako izjemne ekipe.



In kaj lahko pred prihajajočim evropskim prvenstvom sporočite vsem navijačem?



Predvsem to, da je dvoranski nogomet razburljiv od prve do zadnje sekunde in v Sloveniji bomo lahko spremljali najboljše evropske in svetovne igralce. Prepričan sem, da bodo navijači deležni izjemnega spektakla, ki ga ne smejo zamuditi.