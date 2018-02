Rekorderja Iniesta in Messi se ne bosta ustavila

Ljubljana – Nogometaši Chelseaja se v teh dneh počutijo kot slovenski hokejisti po porazu z Norveško. Na igrišču so zasenčili Barcelono, zapustili »boljši« vtis, toda na koncu ostali brez zmage zavoljo edine napake svoje obrambe. Londončani resda niso izgubljeni, toda Lionel Messi in njegovi soigralci bodo 14. marca na svojem štadionu zanesljivo boljši kot v Londonu.



Kljub zreli predstavi Chelseajevih upov, ki so se lotili prve tekme, kakor je treba v izločilnih dvobojih lige prvakov, je postal prvo ime večera – Lionel Messi. Velemojster je vnovič razkril svojo veličino. Večino igralnega časa je preživel daleč od domačih vrat, gostujoči igralci pa so si neučinkovito podajali žogo kot družba fantov po kakšnem od poletnih piknikov. Messi je prejel 81 podaj (25 od Busquetsa in 17 od Rakitića), toda resno ga je zaposlil šele Andres Iniesta v 75. minuti tekme, ko je Barçin as zabil (morda) ključni gol za razplet angleško-španskega dvoboja.



»Spopad različnih svetov«



»Barcelona si je z veliko težavo ustvarjala polpriložnosti, brez te zgolj ene napake naše obrambe morda sploh ne bi našla poti do vrat. Pri vodstvu z 1:0 smo želeli izkoristiti odprto igro gostov in iskali še drugi gol, ne nazadnje je Willian dvakrat zadel tudi vratnico. Glede na videno res ne moremo biti zadovoljni z izidom 1:1,« je ostal razočaran trener Antonio Conte. Italijan je izbral pravo taktiko, njeni glavni izvajalci so bili Kante, ki je predstavljal prvo linijo obrambe, ter gibljivi napadalci Pedro, Hazard in Willian. Slednjega so programirali za prvo ime večera, mojstrsko je zabil vodilni gol, pri dveh strelih ga je zapustila tudi sreča. »Sprejmemo rezultat v spopadu različnih svetov in filozofij. Vem, da še ni konec, Chelsea premore močna orožja v napadu,« pa je ocenil Barcelonin trener Ernesto Valverde.



Štadion Stamford Bridge je tako še enkrat več osrečil katalonsko zasedbo, pri čemer so bili gostujoči akterji enaki kot v povratni tekmi epskega polfinalnega dvoboja iz leta 2009. Tedaj je Iniesta poslal Katalonce v finale z golom v 93. minuti, v torek je podobno (morda) omogočil Messiju. Brez uigrane naveze Barçinih vezistov ne bi šlo – Busquets je natančno oddal 136 žog, Rakitić pa 114! –, prav tako ne brez dona Andresa, toda gol je vendarle zabil Messi, četudi šele v deveti tekmi proti Chelseaju, po 730 minut dolgem strelskem postu.



Messi zrušil nov rekord



Messi je znižal zaostanek za Cristianom Ronaldom na večni lestvici strelcev v ligi prvakov (98:116), upoštevaje zgolj raven osmine finala mu je pobegnil na 22:19. Veliko podatkov priča o veličini nogometaša, ki bo 24. junija dopolnil 31 let. V ligi prvakov je zabil gole 31 različnim klubom, ustavili so ga zgolj Atletico, Benfica, Inter, Liverpool, Rubin in Udinese. Argentinski as je ob tem član naveze z največ skupnimi nastopi v ligi prvakov – Messi in Iniesta sta si pripisala 97. skupno tekmo in zrušila prejšnji rekord nekdanjih soigralcev Xavija in Puyola (96), na tretjem mestu denimo kotirata člana prvega rodu Realovih »vesoljcev« Raul in Roberto Carlos (94). Zanimivo, kako čvrsto oporo Inieste uživa Messi na igrišču in ob njem. Španski as, eden najboljših vezistov v zgodovini nogometne igre, mu ni »zameril« niti leta 2010, ko bi »moral« prejeti »zlato žogo« za edini gol v finalu mundiala v Južni Afriki. Priznanje je prejel Messi, četudi je Maradonovo Argentino v četrtfinalu nadigrala Nemčija, Barcelono pa v polfinalu lige prvakov Inter.



Rekorderja imata skupni cilj. Na računu imata osem zmag v španskem prvenstvu in štiri v ligi prvakov, letos odločno merita na peto.



Kakorkoli, če odmislimo ManCity, Liverpool in Bayern, ki so z nogo in pol v žrebu četrtfinala (16. marca v Nyonu), bosta najbolj zanimivi prav tekmi španskih gigantov Reala in Barcelone. Katalonci se lahko tudi sodniku Cüneytu Čakirju zahvalijo, da bodo pričakali Londončane z udarno navezo na sredini igrišča. Turek bi namreč moral štart Sergia Busquetsa na Edena Hazarda kaznovati z rdečim, ne rumenim kartonom, podobno bi moral prejeti drugi rumeni karton tudi Ivan Rakitić po prekršku nad Marcosom Alonsom.