Remi Srbije in Italije v Stožicah

Na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu v Stožicah so Srbi remizirali z Italijani (1:1).

N. Gr., STA

Ljubljana - Kazahstanci, bronasti z zadnjega EP v Srbiji pred dvema letoma, so Poljakom pokazali svojo moč, v prvem polčasu zadeli štirikrat, v nadaljevanju pa so brez težav zadržali prednost za zmago s 5:1. Kazahstan čaka še ena tekma, v soboto ob 18. uri proti Rusiji, a si je po današnji zmagi že zagotovil napredovanje v četrtfinale. Poljaki so prva reprezentanca, ki je že odigrala obe tekmi skupinskega dela, s točko proti Rusiji v prvem krogu pa še upajo na napredovanje.

Remi Srbov in Italijanov

Tudi druga tekma v "slovenski" skupini A evropskega prvenstva v futsalu se je končala brez zmagovalca. Srbija je na uvodni tekmi remizirala s Slovenijo, danes pa še z Italijo. Končni vrstni red skupine bo tako znan v soboto, ko bosta igrali še Slovenija in Italija. Tekma se bo začela ob 20.45.

Futsal Euro 2018, 3. dan:

Poljska - Kazahstan 1:5 (0:4)

Srbija - Italija 1:1 (0:0)