Rešilna bilka za prvaka je le zmaga v Stožicah

Ljubljana – Začetek ali konec srhljivke? To je osrednje vprašanje pred današnjim derbijem Olimpija – Maribor (20.30). Zeleno-beli prvaki iz leta 2016 in vijolični branilci naslova si skrivalnic ne morejo privoščiti. Polne Stožice bodo zahtevale spektakel za dušo, vijolični navijači pa zmago za odrešitev.



Računice v obeh taborih so bolj ali manj jasne, Maribor bi s porazom lahko že čestital Olimpiji za naslov. Trinajst točk zaostanka bi bilo preveč, pa čeprav ima še tekmo manj. Nadomestil jo bo 11. aprila v Kranju proti Triglavu. Zmaga Maribora bi bila najboljše darilo za tekmovalno vznemirljivost prvenstva, s čimer bi se vijoličnim odvalil težak, zelo težak kamen s hrbta in bi se naposled sproščeni lahko spustili v lov za Ljubljančani. V domačem taboru se zavedajo, da ne glede na končni razplet držijo vse vajeti igre v svojih nogah in tega tudi poraz ne bi spremenil. Razplet brez zmagovalca prav tako ne bi načel samozavesti Olimpije in bi bil domala enak njeni zmagi.



Prva zaključna žoga Olimpije



Pred Ljubljančani je prva zaključna žoga, zato je v skušnjavi predvsem njihov trener Igor Bišćan. V svojem kratkem trenerskem poslu med člani (v prvi samostojni trenerski službi je lani v 1. hrvaško ligo popeljal Rudeš) še ni igral takšne tekme in ve, da Olimpija ne sme priti v položaj, da bi v zadnjem derbiju v 34. kolu, 19. maja, igrala za vse ali nič. Jesenska derbija sta bila vendarle daleč od odločilnih, kakršen bo drevišnji, in nista prinesla nasmeha na obraz 39-letnega Zagrebčana. Njegov taktičen izbor je Olimpijo potisnil v pasiven položaj, ki je v Stožicah zadostoval za 0:0, v Ljudskem vrtu pa za poraz z 0:1 (Marcos Tavares).



Če se po jutru pozna dan, potem je Bišćan svojemu navzven umirjenemu značaju in premišljenim potezam dodal nekaj več drznosti in samozavesti. K čemer je bržkone pripomogel tudi sijajen pomladni niz šestih zmag.



»Na takšnih tekmah je težko igrati na neodločen izid. Oboji bomo igrali odprto, mi ne moremo in nočemo igrati na razplet brez zmagovalca,« je napovedal – ali zavajal – nekdanji zvezdnik Liverpoola, ki tako rekoč nima skrbi z ničemer drugim, kot z izbiro ustrezne taktične strategije in začetne enajsterice. A tudi ta je, glede na njegovo večno previdnost omejena na enega ali največ dva igralca. Neznanke bil lahko imel le, s kom začeti dvoboj, s klasičnim napadalcem kot je Leon Benko ali z okrepljeno zvezno vrsto, v kateri bi skupaj igrala tudi Rok Kronaveter in Ricardo Alves. Issah Abass, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Dragan Čanađija, vratar in branilci so nedotakljivi. Dolga klop z močnimi aduti je najmanj enakovredna mariborski.



Molk za govor na igrišču



Pričakovan pobeg od medijev po »tretjem polčasu« po domačem porazu proti Krškemu in celjenje ran brez Zlatka Zahovića je v ospredje postavilo naslednje vprašanje: je trener Darko Milanič s svojim štabom v dveh tednih preobrazil moštvo iz poražencev v zmagovalce?



»Nismo v položaju, da bi bili lahko preračunljivi. Naš načrt je, da prevzamemo zadeve v svoje roke. Po vmesnih slabših rezultatih želimo narediti preobrat in derbi je prva, zelo dobra priložnost,« kaj drugega Milaniču niti ni preostalo. Proti Ljubljani se bo vijolična posadka odpravila z glasno in številčno podporo navijačev.



»Prihod navijačev na trening nas je še bolj podžgal. Pomenil je zelo veliko in čutimo ogromno podporo,« je pod vtisom motivacijskega obiska Viol na četrtkovem treningu povedal zbiralec lovorik upajoč, da bodo glasno govorili predvsem na igrišču. Tako kot kolega Bišćan ima Milanič sladko-grenke skrbi z izbiro začetne enajsterice. Seznam kandidatov je dolg, zato je izbira toliko bolj zahtevna. Celo vidno manjkajoči člen v zvezni vrsti Blaž Vrhovec bi se lahko vrnil v enajsterico. Po poškodbi je ta teden že vadil z moštvom. Bržčas pa se vrača med udarne sile Valon Ahmedi. A pred Milaničem so še druge občutljive neznanke. Bo Luka Zahović v vlogi džokerja, je Aleks Pihler ujel jesensko formo, se je bivši »zmaj« Alexandru Cretu že uigral?