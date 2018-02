Ricardinho čaral in spravil Portugalce v polfinale (VIDEO) 

J. P.

Ljubljana - Portugalska je, po Kazahstanu in slovenski krvnici Rusiji, tretja polfinalistka evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu v Stožicah. V četrtfinalu ni imela niti najmanjših težav z Azerbajdžanom, že na glavni odmor je odnesla štiri zadetke zaloge (5:1), naposled pa zmagala z veličastnih 8:1. Glavni junak je bil zvezdnik Ricardinho s štirimi goli, po dva je zabil v vsakem polčasu.

Poraženci so sicer dobro začeli in že po 54 sekundah vodili po uspešnem strelu z razdalje Evertona Cardosa, a že deset minut pozneje je bilo na semaforju 4:1 v korist Portugalcev. Rekordno zmago na evropskih prvenstvih si še naprej lasti Španija, ki je bila leta 2010 od Belorusije boljša s kar 9:1. Ricardinha in soigralce zdaj v polfinalu čakajo branilci srebra Rusi.

»To je za nas zgodovinski dan. Poskušali smo pretentati Azerbajdžan in posrečilo se nam je, jasno pa je, da to ni realna kakovostna razlika med reprezentancama. Storili smo, kar smo morali, proti obrambi, kakršno običajno igra Azerbajdžan, ki pa se ni pravilno odzval, delal je napake, nam pa je rasla samozavest. Ob polčasu sem igralcem rekel, da tudi pri 5:1 še nismo varni, zato smo nadaljevali v podobnem ritmu. To je le en korak na prvenstvu, na njem bomo gradili,« je STA povzela besede portugalskega selektorja Jorgeja Braza.

Njegov kolega na azerbajdžanski klopi Alesio da Silva pa je pripomnil: »Portugalska je igrala precej bolje od nas. Privoščili smo si veliko napak v obrambi, predvsem v prvem polčasu. Bili smo tudi utrujeni po dvoboju s Španijo, kar se je tokrat poznalo, pa tudi časa za priprave ni bilo veliko.«

