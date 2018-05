Finale Real Madrid vs Liverpool eden najboljših doslej

Ljubljana – Zadnja majska sobota bo prinesla spektakularen finale lige prvakov, v katerem se bosta merila klasična giganta tega tekmovanja Real Madrid in Liverpool. Angleži so se sinoči pridružili Špancem, četudi so v Rimu izgubili z 2:4.



Real Madrid in Liverpool se bosta torej 26. maja v Kijevu pomerila za največji kos 762 milijonov evrov vredne pogače – gre zgolj za nagrade –, klubi pa si bodo skupaj z deležem od trženja dejansko razdelili 1,32 milijarde Uefinih evrov. Štirje polfinalisti so denimo že prejeli vsak po dodatnih 7,5 milijona €, evropski prvak bo prejel še dodatnih 15,5 milijona €, poraženi finalist 11 milijonov. Najboljši v tej sezoni bodo prejeli nekaj čez sto milijonov evrov, kar je gotovo visoka nagrada.



Liverpool se je sinoči posebej razveselil uvrstitve v finale lige prvakov, svoje prve po letu 2007, ko ga je v Atenah premagal tedaj odlični Milan na krilih Kakaja, Inzaghija, Pirla, Neste, Maldinija, Gattusa … Real je zaznamoval 15 finalov, Liverpool »zgolj« sedem, toda kljub temu ima v vitrini pet lovorik, zadnjo prav z epskega snidenja z Milanom iz leta 2005. Toda, pozor: tekmeca sta se enkrat sešla prav v finalu, ko je bil leta 1981 boljši Liverpool.



Rimljani začeli preslabo



Sloviti angleški klub ima kar dobre izkušnje z Italijani, tudi sinoči v Rimu je bilo podobno. Rumeno-rdeče obarvani nogometaši Rome so si namreč prvi gol zabili kar »sami«, potem ko je Radja Nainggolan podaril žogo gostom, nekdanji Kamplov soigralec Sadio Mane pa je bil podobno učinkovit kot pred leti v Salzburgu – 0:1. To je kar pošteno pretreslo gostitelje, ki so v tistem trenutku zaostajali z 2:6, seveda upoštevaje izid prve tekme na Anfieldu (2:5). V nadaljevanju privlačnega večera je bila Roma vendarle veliko boljši tekmec, sprožila je veliko več strelov kot gostje (23:11), izvajala več kotov (7:3), pri izidu 2:2 so jo slovenski sodniki prikrajšali tudi za enajstmetrovko, toda v seštevku je vlak iz Rima v Kijev odpeljal že prejšnji teden iz Liverpoola ... Zmaga s 4:2 (1:2; Milner avt., Džeko, Nainggolan 2, 1x 11-m; Mane, Wijnaldum) je bila zgolj prestižna – gol za 4:2 je dosegla v 93. minuti –, četudi je Roma podaljšala niz v Evropi, v katerem je premagala Chelsea, Šahtar in Barcelono.



Tako bo šlo za spopad Real vs. Liverpool, ki bo eden najtežje pričakovanih finalov doslej. Od krstne sezone spremenjene lige prvakov (1992/93) je nanizal največ finalnih tekem prav Real (7), sledita Juventus in Milan (po 6), Bayern in Barcelona sta igrala v finalu po šestkrat. Tako Real kot Liverpool pa sta zaznamovala že predhodni pokal državnih prvakov – »rdeči« s tribune Kop so med letoma 1977 in 1984 zbrali štiri končne lovorike, zgodovinskih prvih pet (1956-60) pa je pripadlo Realu.