Roma v nebesih, Barcelona v Kobaridu

Rim - Rimljanom se je zmešalo od sreče, ko se je sinoči končala tekma proti Barceloni. Čeravno niso pričakovali zmage, so imeli v kratkem času pripravljene ognjemete. Najbolj zvesti navijači so svoje nogometaše spremljali do klubskega igrišča in sedeža v Trigoriji, precej daleč iz mesta, vsi drugi so se zapodili na ulice in trge, proslavljanja ni bilo konec jutranjih ur. Ne prav številni navijači Barcelone, ki so bili trdno prepričani v zmago svojih, na koncu pa ostali nemi, so morali do pol dveh zjutraj čakati, da so jih dovolili oditi s tribun.

Kdor je stavil na zmago Rome, teh pa ni bilo zelo veliko, saj je Barcelona doma zmagala s 4:1, je za vsakih deset evrov dobil 800 evrov. Vse mesto se je imelo vsaj za trenutek za navijače Rome, menda celo marsikateri zvesti navijači Lazia, ki so jim pred štadionom za vsak primer vseeno vpili »Lazio merda«, Lazio drek. Lazio in Roma si delita rimski olimpijski štadion, nasprotja med navijači pa so zgodovinsko velikanska.

Predsednik Rome James Pallotta, ameriški Italijan, se je tokrat zlil z navijači in z njimi norel po središču mesta, nazadnje se je vrgel v vodnjak na Piazza del Popolo. Potem se je javno opravičil županji Virginiji Raggi in ji sporočil, da bo seveda plačal visoko kazen. Pallotta je vedel, kaj proslavlja, pravijo. Že samo uvrstitev v polfinale je klubu prinesla 80 milijonov evrov.

Prav po vsem mestu so Rimljani prihiteli na ulice, eni so nazdravljali, drugi mahali za zastavami z rimsko volkuljo, vse se je odelo v rumeno-rdečo barvo. V vzhodnih predmestjih, okrog filmskega mesta Cinecittà, so do jutra po ulicah noreli v spodnjicah in pižamah, skakalcev vodnjake pa je bilo, pravijo, do jutra veliko tudi na drugih koncih mesta, saj so videli televizijske posnetke Jamesa Pallotte in ga šli hitro posnemat.

Katalonci so jih gledali zviška

Trener Rome Eusebio Di Francesco, ki se doslej nikoli nikjer ni mogel pohvaliti z velikimi dosežki, zato so navijači vanj dvomili še bolj kot v prejšnje trenerje, je bil presrečen, vendar na pogled dokaj umirjen. Nor sem, je priznal, Roma je nora. Pred tekmo je namreč ves čas napovedoval, da je preobrat proti Barceloni mogoč, pa mu tega ni (skoraj) nihče verjel.

Rimljani so prepričani, da so premagali velikana vseh velikanov, to pa se je zgodilo predvsem zato, ker so jih Katalonci podcenjevali, jih gledali zviška. Lionel Messi in njegovi Rome niso jemali zares, komentirajo italijanski nogometni analitiki.

Kar se je zgodilo v Rimu, so v Parizu imenovali »romantada«, kakor so nekako premetali pomen besede prevrat, v Rimu pa pravijo, da je Roma po včerajšnji zmagi zdaj v nebesih, Barcelona pa je končala v Kobaridu. Kobarid, italijansko Caporetto, v italijanščini pomeni sinonim za poraz vseh porazov, takega so Italijani doživel v Kobaridu pred stoletjem. Kje je mesto Kobarid, pa v glavnem ne vedo.