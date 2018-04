Roma želi še več: z novim štadionom ob bok največjim

Ljubljana – Epski zasuk v četrtfinalnem dvoboju lige prvakov med Romo in Barcelono je dobrodošlo poživil evropsko nogometno družino in prinesel več sporočil. Mediji z vseh koncev sveta so kar tekmovali, kdo bo našel boljše razloge za »polom vseh polomov Kataloncev«, kot so izpad favorita pospremili v Španiji, in »zgodovinski večer«, kot so ga videli Italijani. Resnica leži vmes in je očitna: Roma je povsem nadigrala Barcelono.



Jernej Suhadolnik



Rimljani so bili bolje pripravljeni za navidez predvidljiv četrtfinalni spopad že v prvem dejanju na štadionu Camp Nou, kjer so resda visoko izgubili z 1:4, toda poraz se od poraza razlikuje. To vedo najboljši nogometni trenerji, to je vedel tudi Eusebio di Francesco, 48-letni trener, ki je okusil najvišjo raven nogometa ob prehodu tisočletja. Tedaj sta vodila Romo trenerja Zdenek Zeman in Fabio Capello; Čeh je vcepil v Romin DNA privlačnost in spektakel, sloviti Italijan je temu dodal pragmatičnost in igro na rezultat ter prinesel Rimljanom naslov prvaka.



Prišli na španske stopnice, pričakali so jih v koloseju



Di Francescova Roma je potolkla Barcelono z redko videnim presingom, ki v sozvočju s polnim štadionom zagotavlja spektakularno igro, in s skrbno izbrano taktiko, s katero je Romin trener navdušil tudi najzahtevnejše komentatorje po Evropi. Svoje fante je prepričal, da je bil poraz z 1:4 na prvi tekmi – upoštevaje videno in končni vtis – dejansko enak zmagi: Romini igralci so namreč začutili, da lahko enakovredno igrajo proti trikrat dražjim igralcem in da tudi Lionel Messi ni bavbav, če mu hermetično zapreš prostor. »Ne bomo mu pustili dihati,« so napovedali že pred tekmo.



Roma odvzela kar 72 žog



Katalonci so delovali kot turisti med ogledom španskih stopnic in fontane Trevi, gostitelji so jih pričakali kot gladiatorji v koloseju. Messi in soigralci si niso priigrali niti ene priložnosti za gol, tako tesno so jih prijeli Rimljani v postavitvi 3-5-2 (dejansko 3-2-4-1), s katero so navdušili svet. Di Francesco je zavestno tvegal, poslal nad goste dva srednja napadalca (Džeko-Schick), kar velja za preživeto taktiko, toda zadel je v polno. Klasična devetka Edin Džeko je deloval bolj gibljivo in ustvarjalno kot »lažna devetka« Lionel Messi!



»To se je potihem pričakovalo že več mesecev. Barcelona ne igra tako dobro, kot se zdi, nekateri nosilci njene igre, kot sta Iniesta in Rakitić, delujejo opazno upehano, toda pogosto se je klub reševal z odlično obrambo in Messijem. V Rimu je bilo treba igrati bolj odločno, toda trener ni premogel rezervnega načrta,« je zapisal eden od španskih komentatorjev.



Rimljani so denimo z močnim presingom odvzeli 72 (!) žog, upoštevaje Barçino tiki-taka igro so prišli do zavidljive posesti žoge (45 %); Barcelona je v prejšnjih evropskih tekmah nizala odstotke posesti žoge 61, 63, 64, 66, 62, 62 in 68, do gola Radje Nainggolana za 3:0 je bila celo v zaostanku.



Trener in nogometaši Rome se gotovo ne bodo zadovoljili s polfinalom, ne nazadnje so tudi v četrtfinalu veljali za »bonbon«, kot so jih takoj po žrebu označili v španskem časniku Mundo Deportivo. »Merimo na finale,« so včeraj enotno govorili Di Francesco, Nainggolan, Kolarov, De Rossi, Manolas, Strootman in drugi rimski junaki, gotovo jih ne bo zavedla nepopisna evforija njihovih privržencev na družbenih omrežjih. Podlegel ji je tudi predsednik kluba James Pallotta, 60-letni Američan italijanskih korenin, ki se je ob bučnem odobravanju navzoče množice rumeno-rdečih navijačev vzvratno vrgel v vodnjak na trgu Piazza del Popolo ...



Takšno je pač veselje v taboru »sinov volkulje« po njihovi prvi uvrstitvi kluba v polfinale lige prvakov od leta 1984. Rimljani so tedaj pozneje izgubili finale prav v Rimu proti Liverpoolu ...



Stroški 300 milijonov €, zmogljivost 55.000 sedežev



»Ne bomo se ustavili na tej točki in ne govorim vam o tej sezoni. Vemo, da lahko naredimo naslednji korak proti vrhu Evrope le z novim štadionom,« je zatrdil Pallotta, ki ima že dolgo pripravljene načrte za najsodobnejši objekt s 55.000 sedeži, vreden 300 milijonov evrov. Za primerjavo: Juventus je s selitvijo na novi štadion (41.507) povečal zgolj štadionske prihodke z 10 milijonov evrov v sezoni 2010/11 na današnjih dobrih 40 milijonov evrov.



V Romini slačilnici ta čas resda ne iščejo dolgoročnih strategij, odmisliti želijo tudi misli na jutrišnji (13) žreb polfinalnih parov lige prvakov ob Ženevskem jezeru. V nedeljo jih namreč čaka nova »tekma sezone« z Laziem, prav rimski derbi pa bi lahko v marsičem odločil tudi italijanski boj za ligo prvakov v sezoni 2018/19.