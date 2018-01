Ronaldinho se ne gre več (VIDEO)

J. P.

Sao Paulo - Nogometne čevlje je pri 37 letih dokončno sezul brazilski zvezdnik Ronaldinho, leta 2004 in 2005 najboljši nogometaš sveta po izboru Mednarodne nogometne zveze (FIFA) in dobitnik zlate žoge (2005), ki je nazadnje branil barve domačega Fluminenseja, vendar sta od zadnje odigrane tekme minili že dve leti in pol. Njegovo športno upokojitev je sinoči potrdil njegov brat in agent Roberto de Assis Moreira.

»Vselej nasmejani čarovnik štadiona Camp Nou,« so mu ob slovesu polaskali pri Barceloni, pri kateri si je kruh služil med letoma 2003 in 2008, ko je bil tudi na igralskem zenitu. Prej je branil barve Gremia in PSG, pozneje pa še Milana, Flamenga, Atletica Mineira, Queretara in nazadnje, kot zapisano, Fluminenseja. S katalonskim gigantom se je veselil zmagovalne lovorike v ligi prvakov in dveh naslovov španskega šampiona, v Italiji se mu je enako posrečilo z Milanom.

Bil je tudi nepogrešljiv člen napada v vseh reprezentančnih selekcijah, v članski je zbral 97 nastopov in zabil kar 33 golov, leta 2002 pa se je v Jokohami, kar je bil prvi pravi vrhunec njegove kariere, veselil naslova svetovnega prvaka. »Ustavil se je, konec je. Čaka ga le še poslovilna turneja s številnimi dogodki v Braziliji, Evropi in Aziji, dogovarjamo se tudi z brazilsko reprezentanco,« je STA povzela besede njegovega brata in agenta.