Rusi zamujajo s prenovo letališč

N. Gr., STA

Moskva - Rusija je v kandidaturi za svetovno nogometno prvenstvo obljubila prenovo letališč, da bi promet med tekmovanjem potekal brez težav. Na obeh moskovskih letališčih, na katerih so za prvenstvo nameravali podvojiti promet, je začela izgradnjo nove pristajalne steze, a državna letalska agencija je sporočila, da stezi ne bosta končani pravočasno.

»Novi stezi na letališčih Šeremetjevo in Domodedovo najbrž ne bosta končani do 14. junija, ko se bo prvenstvo začelo. Zaenkrat sta zgrajeni na pol, na Domodedovem mogoče 80 odstotno, a zaradi tega večjih težav ne vidimo, to na uspešno izvedbo prvenstva ne bo vplivalo,« so sporočili iz agencije Rosaviacija, z obeh letališč pa so sporočili, da bodo prihodi in odhodi letal potekali po načrtu in da večjih zapletov ne pričakujejo.

Za prenovo letališč 1,4 milijarde

Obe letališči sta preobremenjeni, na Šeremetjevu, glavnem moskovskem letališču, je na dveh stezah 55 letal na uro, z novo stezo bi se ta številka lahko povečala na 90. Lani je prek tega letališča potovalo 41 milijonov ljudi, deset milijonov manj pa prek drugega letališča Domodedovo, kjer naj bi dodatna steza stala 225 milijonov dolarjev, precej manj kot na Šeremetjevu, kjer naj bi bila nova pridobitev stala 1,1 milijarde dolarjev.

Skupno naj bi Rusi v izgradnjo infrastrukture za svetovno prvenstvo (v stadione, hotele, ceste in letališča) investirali 12 milijard dolarjev.