Rusija 2018 pravšnja za napad na Evropo

Prvi športni spektakel letošnjega leta bo organizirala Rusija, ki obljublja odlično izvedbo svetovnega prvenstva v nogometu. Četudi Slovenija ne bo videla šampionata, bo turnir tudi pri nas pritegnil interes številnih navijačev med 14. junijem in 15. julijem. Glavno vprašanje na mundialu je znano že danes: bodo Južnoameričani končali 16 let trajajočo prevlado Evropejcev?



Tekmovanje 32 nogometnih reprezentanc od Kaliningrada na ruskem zahodu do Jekaterinburga pod Uralom bo gotovo zanimivo, ne nazadnje v večini držav-udeleženk gojijo visoke cilje. Rusi želijo po dolgem času vnovič opozoriti nase, odmeven uspeh še dlje pričakujejo tudi Afričani, v boj za naslov prvaka pa želijo najmočneje poseči tudi Brazilci in Argentinci. Na zadnjem mundialu v deželi romantičnega nogometa se jim namreč ni izšlo; gostitelji so doživeli pravi polom v polfinalnem dvoboju z Nemci (1:7), isti evropski gigant je pozneje v finalu prikrajšal za epski podvig še sosednjo Argentino.



Južnoameričani čakajo na novo lovoriko od leta 2002, ko je na Daljnem vzhodu blestel brazilski čudežni deček Ronaldo, odtlej so jih zasenčili Italija (2006), Španija (2010) in Nemčija (2014). Kako slab je ta 14 let dolg niz, razkriva podatek, da se je le enkrat od premiernega turnirja v letu 1930 primerilo, da so selekcije iz Južne Amerike prepustile prestižni pokal tekmecem zapovrstjo – na turnirjih v letih 1934 in 1938! Mundiala 1930 in 1950 sta namreč pripadla Urugvajcem, pozneje so opozarjali nase predvsem Brazilci in Argentinci.



Stavnice uvrščajo med deseterico favoritov štiri izbrane vrste z južnoameriške celine – Brazilijo, ki kotira na 2. mestu za Nemčijo, ob njej še Argentino (5.), Urugvaj (9.) in Kolumbijo (10.). »Vmes« so rangirane Francija, Španija, Belgija, Anglija in Portugalska. Južnoameričani v Rusiji ne bodo presegli Evropejcev, saj po dvajsetih turnirjih zaostajajo za »nami« z rezultatom 9:11. Gotovo pa lahko poravnajo nekatere račune iz leta 2014 in prav Rusija 2018 se zdi kot nalašč za južnoameriški napad na Evropo.



»Ljudje v domovini gledajo na nas drugače kot pred tremi ali štirimi leti po turnirju v Braziliji. To je spet Brazilija, ki navdušuje z zanjo značilno 'lepo igro' in jo navijači obožujejo,« je zatrdil Neymar, leta 2014 prvi osmoljenec prvenstva, potem ko ga je v četrtfinalu nekaznovano poškodoval kolumbijski nogometaš Juan Zuniga. Brazilska reprezentanca je reaktivirala slog »joga bonito«, ki sta ga prepovedala Dunga in Luiz Felipe Scolari, na igrišču je učinkovita, med prvimi si je zagotovila nastop v Rusiji. Skupina E s Švico, Kostariko in Srbijo resda ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled, toda Brazilci merijo najvišje.



Enak cilj goji tudi Argentina, njen prvi solist Lionel Messi bo imel pri 31 letih zadnjo resno priložnost, da v domovini »razčisti dilemo v primerjavi z legendarnim Diegom Maradono« ... Messi je prepričan, da lahko ponovi Diegov podvig iz leta 1986. »Po koncu kvalifikacij za SP smo se kar dobro sprostili, saj nam res ni bilo lahko. Zdaj je pred nami le en cilj – naslov svetovnega prvaka!« je zatrdil Messi in priznal, da mu je všeč misel selektorja Jorgeja Sampaolija, ki je izjavil, da »nogomet dolguje Messiju velik dolg, to je svetovno prvenstvo« ... Za Argentino velja podobno kot za Brazilijo: v skupino D (Argentina, Islandija, Hrvaška, Nigerija) bo morala kreniti brez podcenjevanja.



Kakorkoli, Evropa je pobegnila srditim rivalom tudi v boju za strelsko lovoriko, potem ko je Miroslav Klose pred štirimi leti sklatil z vrha legendarnega Ronalda. Nemški napadalec je za 16 doseženih golov potreboval štiri turnirje (2002, 2006, 2010, 2014), brazilski as enega manj (1998, 2002, 2006; 1994. v ZDA ni igral). Njunima dosežkoma se lahko že letos približa še en nemški nogometaš Thomas Müller, ki ima pri 28 letih na računu okroglih 10 golov s svetovnih prvenstev. Nemška skupina, v kateri bodo igrale še Mehika, Švedska in Južna Koreja, se zdi pravšnja za kakšen gol fanta s slovitim priimkom.