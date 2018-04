Salah boljši kot Ronaldo in Messi

A. V.

Liverpool - Dva gola in dve asistenci je nov izjemen dosežek Mohameda Salaha, potem ko je egipčanski nogometaš na prvi polfinali tekmi proti Romi dokazal, da je trenutno najbolj vroč igralec na planetu. V tej sezoni je skupno dosegel že 43 golov, kar je več kot Cristiano Ronaldo ali Lionel Messi.

»Tako je dober, da si zasluži zlato žogo,« je prepričan Robbie Savage, nogometni strokovnjak pri BBC. »Njegova forma in samozavest sta nekaj posebnega, zato zabija takšne gole. O njemu smo vsi govorili že pred tekmo, nato pa je dokazal, da ga pritisk ne more streti.«



Oba gola egipčanskega nogometaša sta bila izvrstna.

Zakaj ga je Roma prodala?

Salah ni proslavljal golov proti Romi, saj je k Liverpoolu prišel prav iz rimskega kluba. Mnogi privrženci Rome so zdaj jezni, ker je njihov klub iz rok spustil tako dobrega nogometaša, toda športi direktor Monchi je razkril ozadje: »Morali smo ga prodati, če smo želeli urediti naše finance po pravilih Uefe, obenem pa je tudi sam želel oditi drugam. Na koncu smo ga prodali za 42 milijonov evrov.«

Po visoki zmagi je žarel Liverpoolov trener Jürgen Klopp. »Salah je v izjemni formi, toda najboljši na svetu še ni, saj bo moral takšne predstave kazati skozi daljše obdobje. Kljub temu je izreden fant in navdušeni smo, da je med nami. Oba njegova gola proti Romi sta bila fantastična,« je rekel Klopp, ki prav nič ne obžaluje, da je Roma na koncu dosegla dva gola in precej popravila svoje izhodišče pred povratnim obračunom: »Če bi nam kdo pred tekmo ponudil zmago s 5:2, bi jo takoj sprejeli. Nikakor nisem pričakoval, da bomo v Rim odšli s takšno prednostjo.«



Znova je za Romo zadel Edin Džeko, toda Rimljane čaka še veliko dela, če hočejo v finale.

Barcelona je takšno prednost zapravila

In Roma? Njeni nogometaši in trenerji so seveda razočarani, toda v enako težki situaciji so bili tudi v četrtfinalu proti Barceloni (1:4), ko so potem slavili s 3:0 in napredovali med najboljše štiri. »Kdor ne verjamem v preobrat, naj ostane doma,« je bojevniško razpoložen trener Eusebio Di Francesco.