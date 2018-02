Samba na evropskem prvenstvu

Če ima zgodovina kakšno veljavo, potem se bodo Slovenci danes v četrtfinalu evropskega prvenstva pomerili z drugo najbolj neugodno reprezentanco. Rusija kot po tekočem traku osvaja odličja, vendar je bila samo enkrat najboljša na Stari celini. Kako dobra je tokrat, je težko soditi zgolj po dveh tekmah v skupinskem delu EP.



Slovencev je malo manj kot dva milijona, toda v reprezentaci dvoranskega nogometa ni nobenega tujca s slovenskim potnim listom. Če se torej slovenska izbrana vrsta lahko meri z najboljšimi v Evropi brez tujih igralcev, bi verjetno moralo enako veljati tudi za Rusijo s 144,3 milijona prebivalci, a kljub temu bodo danes z ruskim grbom v dvorano Stožice pritekli kar štirje Brazilci – Romulo, Eder Lima, Robinho in Esquerdinha.



Skupno je na evropskem prvenstvu kar 22 brazilskih nogometašev, od tega jih ima največ Azerbajdžan (7), sledijo Italija (5), Rusija, Kazahstan (po 4) in Romunija (2), poleg tega je pri Romunih še en portugalski nogometaš (Paulo Ferreira). Tako ni nič čudnega, da sta bila na tekmi med Rusijo in Kazahstanom pri rezultatu 1:1 oba strelca Brazilca; za Rusijo je zadel Lima, za Kazahstan pa Douglas.



»Brazilcev je preveč. Smo na evropskem prvenstvu, a je skoraj polovica igralcev iz Brazilje,« je sicer malce pretiraval slovenski selektor Andrej Dobovičnik, vendar prav daleč od resnice ni bil. Da je nekaj narobe, se strinjajo tudi ostali, toda sprememb ni. Poleg ostalih najboljših evropskih reprezentanc je imela v preteklosti precej Brazilcev tudi španska izbrana vrsta (Paulo Roberto, Alemao, Fernandao), toda Španija tokrat nima nobenega igralca, ki bi okoli žoge poplesaval v ritmih sambe.



Osemkrat z odličjem



Brazilski nogometaši so v Evropi precej spremenili razmerje na klubski tržnici, kajti v Evropi jih je na stotine, ki se neizprosno borijo za vsakodnevni kruh. »Brazilci iščejo odskočno desko, veliko jih je, v ostri konkurenci pa so pripravljeni sprva vzeti nižjo plačo,« je povedal Dobovičnik. Prav zato imajo težave z iskanjem delodajalca slovenski igralci, saj niso pripravljeni vzeti tako nizke plače in raje igrajo za slovenske amaterske klube.



Z brazilskim navdihom igra tudi Rusija, sicer druga najuspešnejša reprezentanca na dosedanjih desetih evropskih prvenstvih. Ruski igralci so namreč kar osemkrat stali na stopničkah, od tega so bili enkrat prvaki (1999), petkrat so osvojili srebno kolajno in dvakrat bronasto odličje. Blesteli so na zadnjih treh EP, toda vedno so klonili v finalu, zato so odločeni, da tokrat v Sloveniji naredijo še tisti zadnji korak, ki jih loči od evropskega naslova.



»Rusi imajo vrhunske igralce, za katerimi je potrebno veliko teči,« je današnjega tekmeca opisal slovenski reprezentant Alen Fetić, njegov soigralec Kristjan Čujec pa je pristavil: »Pogledali smo vse tekme Rusije, zato jih dobro poznamo. So agresivni, močni in hitri, zato sestavljajo vrhunsko reprezentanco, ki hoče na vrh. Individualno so močnejši kot Italijani, dodana vrednost pa so štirje brazilski nogometaši.«



Izjemen je Robinho



Rusija je v četrtfinale napredovala z dvema remija, toda kakšna je resnična kakovost Rusije na EP v Sloveniji, je težko oceniti. Najprej je le remizirala proti Poljski (1:1), toda to je bila prva ruska tekma, ko je še ogrevala svoje motorje, pred drugim obračunom s Kazahstanom (1:1) pa so bili Rusi praktično že v izločilnih bojih, zato se kaj pretirano niso trudili. »Moje fante hočem seznaniti z vsemi ruskimi podrobnostmi, čeprav zadnja tekma Rusije ni povsem realna, saj ni bilo pravega tekmovalnega naboja. Oboji so že imeli četrtfinale v rokah, zato so bolj spočiti,« je dejal slovenski selektor. »Rusija je vsekakor zelo kakovostna ekipa z veliko menjavami, zato lahko nenehno drži visok ritem. Brazilci so vrhunski, imajo rešitev za vsako težavo, izjemen je Robinho, ker lahko nenehno preigrava. Pozorni moramo biti na malenkosti.«



Rusija se je na evropsko prvenstvo prebila preko kvalifikacij brez izgubljene točke in brez prejetega gola. Že na petem evropskem prvenstvu je selektor Sergej Skorovič, zato dobro pozna vse zakonitosti dvobojov na izpadanje. »Samo nekaj je jasno – nič ne pride samo od sebe. Vedno je še kaj, kar lahko izboljšaš,« je povedal pred odhodom na evropsko prvenstvo. Toda kljub bogati ruski zgodovini ni razloga za slovenski strah. Kajti Italija je imela še enega Brazilca več, a je proti Sloveniji vseeno izgubila in odpotovala domov.