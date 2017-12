Samo še Kane lahko premaga Messija

N. Gr., STA

London - Kdo bo nogometaš z največ zadetki v leta 2017, bo znano v torek. Tedaj bo namreč angleški reprezentant Harry Kane odigral zadnjo tekmo v koledarskem letu in imel priložnost, da prehiti Argentinca Lionela Messi, ki ima trenutno en zadetek prednosti.

Ko je Messi v soboto na 'el clasicu' zabil 54 zadetek v 2017, je izgledalo, da ima zagotovljen naziv najboljšega strelca leta, kajti njegovi najbližji zasledovalci Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo in Edinson Cavani, ki so dosegli 53 zadetkov, nimajo več tekem. A napadalec Tottenhama je s tremi zadetki proti Burnleyju poskrbel, da bo zanimivo vse do konca. Kane se bo v torek meril s Southamptonom.

Trenutno pet nogometašev loči le en zadetek. Messi in Cavani sta jih največ dosegla v klubskih dresih (po 50), Ronaldo pa najmanj (42). Portugalec jih je enajst zabil v reprezentanci, od tega dva Madžarski, dva Latvija, tri Ferskim otokom in enega Andori.

S tremi zadetki se je Kane izenačil s Mohamedom Salahom (Liverpool) na prvem mestu lestvice strelec Premier lige. Oba imata po 15 zadetkov, enako kot Messi v Španiji in Lewandowski v Nemčiji, Cavani pa jih je v Franciji zabil že 19.

Lestvica strelcev v 2017:

Lionel Messi, 54 zadetkov (50 za Barcelono, 4 za Argentino)

Edinson Cavani, 53 zadetkov (50 za PSG, 3 za Urugvaj)

Harrry Kane, 53 zadetkov (46 za Tottenham, 7 za Anglijo)

Robert Lewandowski, 53 zadetkov (44 za Bayern, 9 za Poljsko)

Cristiano Ronaldo, 53 zadetkov (42 za Real Madrid, 11 za Portugalsko)