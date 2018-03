Savvidis se bo hladil tri leta (VIDEO)

J. P.

Solun - Razvpiti v Gruziji rojeni predsednik grškega nogometnega prvoligaša PAOK Ivan Ignatjevič Savvidis je pred dvema tednoma zakuhal enega največjih škandalov v zgodovini tamkajšnjega športa, saj je ob koncu obračuna z AEK z revolverjem za pasom zakorakal na igrišče in grozil delilcu pravice. Seveda je ni odnesel brez kazni, disciplinska komisija ligaškega tekmovanja ga je namreč suspendirala za tri leta, v tem času se ne bo smel pojavljati na prvenstvenih dvobojih ali dogodkih, povezanih z njimi.

Klub ob tri točke

Po incidentu se je Saviddis, poslovnež, multimilijonar in nekdanji član ruske dume, opravičil za incident, a njegove besede kesanja niso pretirano zalegle: »Obžalujem vse, kar se je zgodilo. Nisem imel pravice stopiti na igrišče na tak način, želel sem le zaščititi navijače pred izgredi in morebitnimi žrtvami. Nikomur nisem grozil in nisem se želel vplesti v prerivanje.« Disciplinska komisija ga je kaznovala še s plačilom globe v višini 100.000 evrov, medtem ko bo moral klub odšteti 63 tisočakov, ostal bo brez treh točk in moral tri dvoboje odigrati pred praznimi tribunami.