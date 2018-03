Se Ibrahimović seli v Los Angeles?

N. Gr.

Manchester - Zlatan Ibrahimović je bil še lani eden ključnih členov Manchester Uniteda, po hudi poškodbi kolenskih vezi pa se ni več uspel vrniti na vrhunsko raven, zato mu je Jose Mourinho že dejal, da si lahko poišče novega delodajalca.

O odhodu Ibrahimovića v ZDA se je špekuliralo še pred prihodom v Manchester, zdaj so te govorice spet vse bolj glasne. Los Angeles Times tako poroča, da je Zlatan že podpisal pogodbo z LA Galaxy, novico je potrdilo še nekaj drugih ameriških novinarjev, prestop pa naj bi tako igralec kot klub potrdila jutri.

Po neuradnih informacijah spletne strani Sports Illustrated naj bi Ibrahimović podpisal pogodbo do konca sezone 2019, po kateri bo prejel milijon dolarjev in pol na leto. Ibrahimović bo tudi v novi sredini naletel na nekaj znanih obrazov, za LA Galaxy med drugim igrata tudi Ashley Cole in Giovani dos Santos.