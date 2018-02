Selektor Dobovičnik: Zdaj, ko smo začeli, ne bomo kar končali (VIDEO)

J. P.

Ljubljana - Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu si je z dvema zadetkoma Igorja Osredkarja in sinočnjo zmago z 2:1 nad nekdanjimi šampioni Italijani zagotovila nastop v četrtfinalu domačega evropskega prvenstva v Stožicah, s čimer je izenačila svoj največji uspeh na tekmovanjih te ravni. Jutri ob 21. uri jo čaka še ena favoritinja Rusija, ki brani naslov podprvaka stare celine.

»Sobotna tekma je bila res spektakel, najlepša doslej, v takšnem ozračju še nisem igral,« je za STA pojasnil kapetan Osredkar, ki je sodeloval pri treh od dosedanjih štirih slovenskih zadetkov na turnirju - dvakrat kot strelec, enkrat kot podajalec. Dopolnil ga je Alen Fetić: »Občinstvo te dvigne, ko vidiš, da se veseli slehernega truda; to te ponese, s pomočjo publike smo v drugem polčasu azzurre nadigrali v vseh segmentih igre.«

Izbranci Andreja Dobovičnika pričakujejo polne Stožice tudi jutri. Vstopnice so bile danes še na voljo na uradnih prodajnih mestih (spletna stran prvenstva, Eventim, Petrolovi bencinski servisi, blagajna Stožic), cene ostajajo nespremenjene: sedem evrov za prvo kategorijo, pet za drugo.

Z brazilskim pridihom

Z jutrišnjo zmago bi se Slovenija prvič doslej prebila v polfinale evropskih prvenstev. Toda pot do tja je še dolga, Rusija ima poleg kakovostnih domačih igralcev tudi izdaten brazilski pridih, za katerega skrbijo izkušeni Eder Lima, Robinho in Romulo. Dosedanja statistika tehtnico krepko nagiba na stran Rusov, ki so v devetih medsebojnih obračunih osemkrat zmagali in enkrat igrali neodločeno.

Vendar pa je od zadnjega dvoboja minilo že skoraj šest let. »Zdaj, ko smo začeli, ne bomo kar končali. Zdaj gremo do konca. Že pred prvenstvom je bilo jasno, da nas v primeru napredovanja iz skupine čaka še močnejša zasedba,« zatrjuje selektor Dobovičnik, ki mu je lahko v spodbudo dejstvo, da Rusija doslej na prvenstvu ni blestela, z 1:1 se je razšla tako s Poljsko kot s Kazahstanom.

A si, po drugi strani, ne dela utvar: »Lažje bodo Rusi stopnjevali formo kot mi, saj imajo precej več rezerv kot mi. Za nas je najpomembneje ohladiti glave, kar po takšnem uspehu seveda ni lahko. V dveh dneh se je potrebno pripraviti. Težko bo zadržati agresivnost s prvih tekem, morda bo treba res več rotirati.«