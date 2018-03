Skomina bo piskal Barceloni in Chelseaju

J. P.

Ljubljana - Ta hip vodilni slovenski nogometni sodnik Damir Skomina bo v sredo (ob 20.45) spet stopil na veliko sceno. V povratnem dvoboju osmine finala lige prvakov bo namreč delil pravico v derbiju med Barcelono in Chelseajem na štadionu Camp Nou. V prvem medsebojnem obračunu sta se velikana razšla brez zmagovalca, z 1:1, tako da je vse še odprto. Koprčanu bodo asistirali še pomočnika Jure Praprotnik in Robert Vukan, dodatna pomočnika Matej Jug in Slavko Vinčič ter četrti sodnik Tomaž Klančnik.

To sezono je obema moštvoma že piskal

Kontrolor sojenja bo Nemec Herbert Fandel. Enainštiridesetletni Koprčan je v tej sezoni obema tekmecema že piskal. V skupinskem delu so se Londončani pod njegovo piščalko z Romo razšli s 3:3, Barcelona pa je gladko, s 3:0, odpravila Juventus. Chelsea je v dvobojih, na katerih je sodil Skomina, doslej vpisala eno zmago ter po dva neodločena izida in poraza, Katalonci pa dve zmagi in en poraz. Nazadnje je Primorec v mednarodnem dvoboju pravico delil sredi februarja v šestnajstini finala evropske lige med Celticom in Zenitom (1:0), ko je pokazal kar deset rumenih kartonov, po pet na vsaki strani.