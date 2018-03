Skomina prvič na svetovno prvenstvo

N. Gr.

Ljubljana - Sodniški odbor mednarodne nogometne zveze je na svetovno prvenstvo, ki se bo v Rusiji začelo 14. junija, pričakovano delegiral tudi slovensko sodniško trojko pod vodstvom 41-letnega Damirja Skomine. Pomagala mu bosta Jure Praprotnik in Robert Vukan, to bo za najboljšega slovenskega sodnika zadnjega obdobja prvo sojenje na svetovnih prvenstvih in hkrati tudi prvo v zgodovini samostojne Slovenije.

Slovenska trojka bo ena izmed desetih evropskih sodniških ekip na SP, potem ko je izbor sodnikov potekal praktično od zadnjega svetovnega prvenstva v Braziliji. Skomina se je s pomočnikoma udeležil več strokovnih usposabljanj in preizkusov pod okriljem FIFA, nazadnje pred tednom dni v Dubaju. V drugi polovici aprila slovensko ekipo čaka še zadnji strokovni seminar v Covercianu v Italiji.

V kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo je Skomina sodil tekme med Nizozemsko in Francijo, Romunijo in Poljsko ter Walesom in Irsko, lanskega junija je sodil tudi na pokalu konfederacij v Rusiji.

V mednarodni konkurenci od leta 2003

Damir Skomina je na mednarodni listi sodnikov od leta 2003 in je že vrsto let uvrščen v tako imenovano elitno skupino evropskih sodnikov. Vse od sezone 2011/2012 je prav vsako leto sodil polfinalno tekmo enega izmed evropskih tekmovanj, od tega dvakrat polfinale lige prvakov, štirikrat polfinale evropske lige, predlani celo obe polfinali evropskih tekmovanj.

Leta 2012 je sodil tudi evropski superpokal, na evropskem prvenstvu 2012 in 2016 pa tudi četrtfinalni tekmi. Lani mu je UEFA dodelila sojenje na finalu evropske lige med Manchester Unitedom in Ajaxom. V letošnjih izločilnih fazah evropskih tekmovanj je sodil tudi tekmo osmine finala lige prvakov med Barcelono in Chelseajem.