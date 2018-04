Skomini in ostalim sodnikom se na SP obeta lep zaslužek

J. P.

Ljubljana - Koprčan Damir Skomina bo prvi slovenski nogometni sodnik doslej, ki bo - junija in julija letos v Rusiji - piskal na svetovnem prvenstvu. Ob njem bo pravico eliti sveta delilo še devet Evropejcev (Nemec Felix Brych, Turek Cakir Cüneyt, Rus Sergej Karasev, Nizozemec Björn Kuipers, Poljak Szymon Marciniak, Španec Antonio Mateu Lahoz, Srb Milorad Mažić, Italijan Gianluca Rocchi in Francoz Clement Turpin) in 26 mož z ostalih celin. Skomini bosta asistirala Jure Praprotnik in Robert Vukan.

Med elito vsi Evropejci

Te dni pa je svetovne medije preplavila tudi (nepotrjena) informacija o višini zaslužka sodnikov na letošnjem mondialu. Zgolj udeležba bo elitni šestnajsterici, v kateri je vseh deset Evropejcev, torej tudi Skomina, navrgla 57.000 evrov, vsaka odpiskana tekma pa še dodatnih skoraj 2500 evrov. Tudi pomočnikom in stranskim sodnikom se ne bo godilo slabo: za vihtenje zastavice bodo prejeli po 20 tisočakov za prihod v Rusijo in še dodatnih 1600 evrov na dvoboj.