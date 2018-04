Skoraj že čisto pravi Rimljan

Nikjer na svetu ni mesta, ki bi bilo lepše, bolj prijetno, z več sonca in z bolj božajočim podnebjem. Le ulice bo treba zakrpati, saj je nedopustno pustiti vse vnemar, kakor je zdaj, pa to in ono bo še treba urediti. O tem je prepričan »novi rimski cesar«, ki bi prav lahko bil tudi župan. Nekateri so že pomislili na to, da bi ga postavili na Kapitol. Prav nič ne dvomijo, da bi tudi zmagal na volitvah, če bi kandidiral. Piše se Edin Džeko.



Januarja letos je zavrnil vabilo angleškega kluba Chelsea in res veliko denarja, tudi Kitajce je zavrnil. Pravi, da denar tudi ni vse, če v Rimu živiš, kakor ti je najbolj všeč. Že dolgo, cele tri sezone, je priljubljen med tistimi Rimljani, ki so navijači Rome, pa celo med nekaterimi drugimi, ki niso »čisto pravi Rimljani« in navijajo za Lazio. Odkar je zablestel na tekmi proti Barceloni in poslal domov velikega Messija, pa se že uvršča med kandidate za čisto prave Rimljane. Rečejo jim Romani de Roma in tujci se težko pririnejo mednje. Čisto pravi Rimljan je pri Romi sicer samo legendarni Francesco Totti, ki je zdaj klubski funkcionar, njegov edini naslednik na zelenici je domačin Daniele De Rossi, Edin Džeko pa eden redkih tujcev, ki bi lahko bili Rimljani.



Zadnje dni vsi pišejo o Edinu Džeku, ki rad pride v središče mesta v »svojo« gostilno na Trasteveru, kamor je pred njim, pred leti, rad hodil prejšnji veliki srednji napadalec Rome, nepozabni Gabriel Batistuta. Kot vsi Rimljani tudi Džeko obožuje testenine. S kapo na glavi in temnimi očali – da ga ne bi spoznali – se rad potepa po ulicah starega mesta. Popolnoma sproščen je samo daleč v predmestju, čisto ob morju, v naselju Casal Paloco, kjer v lepih vilah z bazeni živi veliko znanih Rimljanov, tudi nekaj nogometašev. Casal Paloco je za premožne ljudi zgrajeno mestece blizu Ostie, čisto blizu Casal Paloca je najstarejši, morda tudi najlepši del antičnega Rima.



Casal Paloco se je pred precej leti, ko Edin Džeko še ni pomislil, da bo kdaj živel v Rimu, po svetu proslavil s filmom režiserja Nannija Morettija Dragi dnevnik. Od središča mesta do Ostie v tistem času še ni bilo toliko lukenj na cesti, kolikor jih je zdaj. Po eni strani zato, ker je za trenutek padlo nekaj snega in so vse ceste vzcvetele, po drugi pa zato, ker sedanji županji še ni nihče povedal, da tudi krpanje cest sodi med njene skrbi.



Kot Nanni Moretti



Rimski časniki zadnje dni prav tekmujejo, kateri bo odkril več majhnih skrivnosti Edina Džeka. Zapisali so tudi, da nogometaš Rome doma hodi v prav takih domačih copatih, natikačih, v kakršnih je Nanni Moretti kot igralec hodil v svojem filmu, pa menda prav takih, v kakršnih še zmeraj hodi Nanni Moretti, kadar je doma. Nanni Moretti je v Rimu posebej cenjena osebnost, primerjava z njim je posebna čast.



Casal Paloco je prijeten kraj, z morjem skoraj pred hišo in z vsem, kar človek potrebuje za vsakdanje življenje, v središče Rima mu sploh ni treba. Džekova žena Amra Silajdžić ima vse pri roki, trije otroci so doma, vrtec je blizu, šola tudi. Džeko je najprej stanoval v najeti hiši, potem jo je kupil, hišo in še prizidek, depandanso, kamor prihaja njegova družina iz Sarajeva. V tej hiši z bazenom je prej živel Romin nogometaš iz prejšnje generacije Marco Delvecchio, Džeko pa se je odločil, da bo njegova in jo bo uredil po svoje.



V intervjujih za rimske časnike Edin Džeko rad spomni spraševalce, da je prej živel v Machestru in Wolfsburgu, mestih, ki res nimajo kaj pokazati in nimajo klime kot Rim. Zato ima Rim še raje. Na trenutke menda pomisli, da bi za zmeraj ostal v Rimu, tudi če bi šel igrat še kam drugam, kar pa za zdaj ne pride v poštev. Z Rimom menda lahko tekmuje samo Dubrovnik, kjer imata Džeko in njegova žena Amra tudi svoje domovanje, obiščeta ga lahko samo takrat, ko ni tekem in treningov in drugih obveznosti. Še en doma imata v Sarajevu. Za vsakdanje življenje pa – tako pišejo rimski časniki – tudi Dubrovnik in Sarajevo ne moreta tekmovati z Rimom.



Rimljani Edina Džeka kujejo v zvezde, še posebej po zmagi nad Barcelono in uvrstitvijo v polfinale lige prvakov. Bosanski nogometaš jim vrača z obljubami, da bo Roma premagala tudi Liverpool in se uvrstila v finale. V Rimu vsi vedo, da je musliman, pa še ni bilo opaziti, da bi širša javnost iz tega ustvarjala probleme. Vsi muslimani nismo enaki, je rekel v enem od intervjujev, jaz sem že dokaz za to.