Skozi šivankino uho do boja s Slovenijo

Jutrišnja prva tekmica Slovenije na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu Srbija je bila pred dvema letoma gostiteljica eura. Na poti do Ljubljane je reprezentanca, ki je na domačem EP igrala v polfinalu in na koncu osvojila četrto mesto, zaključni del priprav opravila v naši soseščini v Istri v Novigradu.



Hrvaška 8. (12.), Slovenija 9. (13.), Srbija 10. (14). To sta evropska in svetovna »futsalska« lestvica, ki Slovenijo postavljata v vlogo favoritinje za preboj med osem najboljših na stari celini. Južni sosedje se niso uvrstili na evropsko prvenstvo, Srbija se je v Slovenijo na svoje šesto EP prebila skozi šivankino uho: izločila je Češko po dveh dramatičnih tekmah. V gosteh je zmagala s 4:3, doma v Nišu pa iztržila 4:4.



Spomini na beograjsko »druženje« so iz slovenskega zornega kota še sveži in grenki. Tako kot se bosta jutri, sta se Srbija in Slovenija pomerili v uvodni tekmi eura. Visoko s 5:1 je zmagala Srbija, čeprav ... »V prvem polčasu smo bili podjetnejši, boljši, toda te premoči nismo znali unovčiti,« se je zelo dobro spominjal tekme, ki je bila za vse slovenske reprezentante res nekaj posebnega, prvi vratar Damir Puškar. Pred približno 16.000 glasnih navijačev so naši občutili, kaj pomeni bučna podpora s tribun, in predvsem, kaj prinaša prva in tako rekoč odločilna tekma za nadaljnje tekmovanje. Srbija je izkoristila navijaški veter v jadra, ki jo je ponesel vse do polfinala in boja za tretje mesto (v skupini je bila boljša tudi od Portugalske, s katero je Slovenija izgubila z 2:6), v katerem je bil boljši Kazahstan s 5:2. Še dve leti prej, na EP na Hrvaškem, je tudi Hrvaška izkoristila domači »teren« in osvojila celo tretje mesto.



Po vrhuncu odšel pionir »futsala«



»Napočil je trenutek, da gre reprezentanca naprej z novimi ljudmi, ki jo lahko popeljejo še višje,« je prvi temelj zdajšnje Srbije postavil eden od pionirjev »futsala« v Srbiji Aca Kovačević. S selektorskega stolčka se je z dvignjeno glavo oktobra leta 2016 poslovil po devetih letih in pol. Vajeti reprezentance je prepustil Goranu Ivančiću. Toda Kovačević je človek, ki ni le zgradil eno od najboljši evropskih reprezentanc v dvoranskem nogometu, marveč mož z velikim srcem. Potem ko je pustil dušo in srce za »futsal« je našel nov izziv v delu z ljudmi s posebnimi potrebami.



»Sprva je bilo delo z njimi prava neznanka, zdaj to jemljem kot eno od najlepših stvari, ki sem jih delal v življenju,« je Kovačević opisal občutke, ki ga osrečujejo v vsakodnevnem delu z novimi varovanci. Pod Kovačevićevo taktirko se je Srbija kot edina reprezentanca z območja nekdanje Jugoslavije leta 2012 uvrstila tudi na SP. V osmini finala jo je premagala Argentina.



Španija je bila premočna



Srbija z novim selektorjem Ivančićem se je hitro sprijaznila s tem, da bo pot do Slovenije trnova. Že za prvi kvalifikacijski krog ji je žreb v skupinskem delu tekmovanja namenil branilko naslova Španijo. Sedemkratna evropska prvakinja je favorizirano vlogo upravičila s prepričljivo zmago v Srbiji s 6:0. Do dodatnih kvalifikacij in do dvobojev s Češko se je prebila po zmagah nad Poljsko in Moldavijo. Toda zmago so Srbi drago plačali. Zaradi kazni bosta prvo tekmo s Slovenijo izpustila kapetan Marko Perić in vratar Miodrag Aksentijević.



Za uvrstitev na EP si bodo razdelili 20.000 evrov



Srbija je z velikim optimizmom dopotovala v Ljubljano. V Istri je kar dva tedna brusila formo za evropsko prvenstvo. Selektor Ivančić in igralci v napovedih niso skrivali visokih ambicij in so si zaželeli, da bi lahko še izboljšali domače četrto mesto, a so tudi priznali, da je skupina z Italijo in Slovenijo izjemno težka. Ali sta prepričljivi zmagi v pripravljalnih tekmah proti Kuvajtu (6:0) in Franciji (5:0) potrdili velike potenciale reprezentance, bo razkrila že jutrišnja tekma v polnih Stožicah. Da tudi srbska krovna nogometna organizacija EP dejansko jemlje resno, je razkril dogovor tik pred zdajci o nagradi za uvrstitev na EP. Igralci si bodo razdelili 20.000 evrov.



Srbija bo na EP nastopila v nalednji postavi: Miodrag Aksentijević, Nemanja Momčilović, Jakov Vulić (vsi vratarji), Slobodan Rajčević, Denis Ramić, Nikola Matijević, Andrija Stanković, Vladimir Milosavac, Marko Perić, Mladen Kocić, Stefan Rakić, Miloš Simić, Dragan Tomić, Marko Radovanović.