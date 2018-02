Skubic v Konyasporju dobil družbo Eto'oja

A. V.

Konya - Slovenski nogometni reprezentant Nejc Skubic je pri turškem prvoligašu Konyasporju dobil zvenečo okrepitev, saj je klub iz Konye okrepil nekdanji zvezdnik Barcelone in Interja, Kamerunec Samuel Eto'o. Šestintridesetletni napadalec je v Konyaspor prišel kot prost igralec, saj se je razšel s še enim turškim prvoligašem Antalyasporjem.

Z novimi delodajalci je podpisal 18-mesečno pogodbo.

Eto'o v Turčiji igra od leta 2015, ko se je pridružil Antalyasporju. Pred tem je igral za Sampdorio, Everton, Chelsea, Anži Mahačkalo, Inter, Barcelono, Mallorco, Espanyol, Leganes in Real Madrid.

Z reprezentanco Kameruna je dvakrat osvojil afriški pokal narodov, največji pečat pa je pustil pri Barceloni, s katero je med leti 2004 in 2009 dvakrat osvojil ligi prvakov in trikrat špansko prvenstvo la ligo. Zatem je uspešno igral še pri Interju, pri katerem je osvojil ligo prvakov, italijansko prvenstvo serie A in italijanski pokal.