Slovencem za četrtfinale zadostuje že točka

Ljubljana – Računica se ni povsem izšla, a slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu ima na evropskem prvenstvu še vedno vse vajeti v svojih nogah. Današnja druga tekma v skupini A proti Italiji (18) bo bodisi zadnja bodisi bo napovedala četrtfinalni spektakel z našimi v glavnih vlogah.



Selektor slovenske reprezentance Slovenije Andrej Dobovičnik je že pred prvim dvobojem s Srbijo napovedal možnost, da bi za preboj v četrtfinale lahko na koncu odločala razlika v golih. Po treh tekmah v skupini je ta scenarij še najbližje uresničitvi.



Kakšne kombinacije za napredovanje med osem najboljših štejejo za Slovenijo? V četrtfinale jo vodi vse razen poraza. Italija je v bolj nezavidljivem položaju. Ena od favoritinj za naslov ne sme izgubiti ali igrati brez golov ali 1:1. Ustrezal bi ji tudi višji neodločen razplet od 2:2. A Slovenija in Italija v osmih medsebojnih tekmah še nikoli nista igrali neodločeno. Slovenija je zmagala dve tekmi in zabila devet golov.



»Ker prvega scenarija z zmago nad Srbijo nismo izpeljali, moramo drugega,« si ni delal sivih las Dobovičnik, ki je, kot igralci, po malem še pod vtisom zamujene priložnosti v prvi tekmi.



Da je skupina zelo izenačena, je selektor vedel in napovedal že prej, zato »čez noč« ni iskal čudežnih rešitev. Slovenija bo morala le uporabiti eno od drugih pripravljenih različic.



»Italijane lahko premagamo le, če bomo stoodstotno zbrani in bomo dali vse od sebe. Močnejši so kot Srbi in neugodni zaradi večje gibljivosti. Po slogu igre nam ne ustrezajo tako, kot so nam Srbi,« je še povedal Celjan, ki upa na svojo 80. selektorsko zmago.



Koliko je bilo zadovoljstvo ob neodločenem izidu Srbov in Italijanov iskreno, bo razkrila današnja tekma. Poraz Srbije bi prav gotovo bolj ustrezal našim. Tudi tokrat bodo kapetan Igor Osredkar, vratar Damir Puškar, strelca Gašper Vrhovec in Alen Fetić ter drugi imeli številčno podporo v bržkone polnih Stožicah. Ena osrednjih vlog bo pripadla vratarju Puškarju, ki je jezil Italijane v Belgiji pred štirimi leti. Njegov srbski kolega, ki je sicer prvo tekmo izpustil, Miodrag Aksentijević, je bil z naskokom prvi junak tekme z Italijani.



Kapetan Igor Osredkar upa, da bodo imeli še kanček sreče, ki je niso imeli proti Srbiji. »Italija je favorit, jo spoštujemo, a se je ne bojimo. S fantastično publiko jo lahko premagamo. Vse imamo v svojih rokah. Mogoče moramo dodati še kaj, upamo, da bomo imeli tudi več sreče,« je razmišljal Litijan z največ nastopi za Slovenijo. Naš najboljši strelec ima lepe spomine na »azzurre«. Italijanom je zabil gol za 3:1 na euru v Antwerpnu v Belgiji. Naši so zmagali s 3:2. Za 1:0 je zabil tudi Vrhovec. Slovenijo je zmaga zapeljala v četrtfinale, Italijane pa je poraz tako predramil, da so se drugič zavihteli do naslova evropskega prvaka. Tudi pri prvem italijanskem naslovu leta 2003 so bili naši tekmeci na EP. A takrat so izgubili z 1:2.



Italijanski selektor Roberto Menichelli pa je pred odločilno tekmo previden. »Tekma bo težka. Imamo nekaj poškodovanih igralcev. Naredili bomo vse, kar lahko, da zmagamo. Bomo videli, kdo bo uspešnejši,« je dejal evropski prvak v Belgiji.