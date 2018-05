Slovenci aktivni na treh italijanskih frontah

Ljubljana – Tudi v finišu italijanskega prvenstva se je potrdilo, da nogometna žoga pogosto leti s hitrostjo 300.000 km/s. Nogometaši Chieva so v zadnjih tednih tonili nižje iz tekme v tekmo in se približevali izgubljenemu položaju. Toda prišel je nov trener, čez noč potegnil »iz naftalina« Valterja Birso in – zadel v polno.



Chievo je na svojem štadionu strl odpor Crotoneja in ubil dve muhi na en mah. S tremi točkami je zapustil »območje serie B« in ustavil prav neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Klub iz kalabrijskega mesta s 65.000 prebivalci je v Veroni resda bodrilo 3000 navijačev, toda zaman. Južnjake je prizemljil prav »Biki«, plejmejker slovenske reprezentance na mundialu v Južni Afriki, ki je včeraj dokazal, da lahko zabije gol tudi z glavo.



»Ne moremo si privoščiti, da Birsa ne bi igral«



»Birsa je odličen nogometaš, ne moremo si privoščiti, da bi sedel na klopi za rezerve,« je zatrdil novi trener Chieva Lorenzo D'Anna, branilec kluba v njegovih prvih sezonah med italijansko elito, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij. »Biki« je deloval na igrišču zelo gibljivo, vseskozi je bil živahen in kazal tehnične odlike na območju tridesetih metrov od vrat. Gol je resda zabil iz nasprotnega napada po predložku z leve strani, povečini pa je igral na desni strani napada v modelu igre 4-3-2-1.



V zadnjem času je nanizal devet tekem na klopi za rezervne igralce, Chievo pa je v tem obdobju ustvaril bilanco zmag, remijev in porazov 1-3-5. Zanimivo, Šempetrčan, ki bo avgusta dopolnil 32 let, je zbral po eno asistenco tudi v zadnjih dveh tekmah pred včerajšnjo s Crotonejem, četudi je igral zgolj 23 (Inter) oziroma 11 minut (Roma).



Tudi Kurtićevim naj bi se izšlo



Crotone, edini predstavnik stereotipnega juga v serie A, če odmislimo bolj »severna« Napoli in Benevento – Bari in Palermo se borita za vrh serie B, Lecce pa se je prejšnji teden komaj vrnil v drugo ligo, kar je pozdravilo 30.000 navijačev –, čaka v zadnjih dveh kolih zahtevna naloga in je najresnejši kandidat za selitev v drugo ligo, kjer sta si že rezervirala svoja položaja v prihodnji sezoni Verona in Benevento. Kdo bo postal grdi raček med druščino klubov Spal (35 točk), Chievo, Crotone, Udinese (po 34) in Cagliari (33)? Crotone bo igral z Laziem in Napolijem, Chievo bo gostoval v (že rešeni) Bologni in bo nato gostil odpisani Benevento. Tudi Cagliari (Fiorentina, Atalanta) bo na trnih do zadnje minute 38. kola.



Zdi se, da je svoje opravil tudi Spal – in z njim Jasmin Kurtić, januarja rekordni nakup v zgodovini kluba (5 milijonov evrov). Zasedba s štadiona Paolo Mazza v Ferrari je unovčila urnik zadnjih tednov in zapovrstjo premagala Verono in Benevento. Prav »Kurta« (29) sodi med najbolj izkušene adute Spala, ki naj bi plesal med italijansko elito tudi v sezoni 2018/19.



Atalanta bo krenila nad Milan, Inter nad Lazio



Slovenski nogometaši ne krojijo le bitke za obstanek, pač pa bijejo tudi odmevnejše bitke v prvenstvu, katerega tržna vrednost igralcev znaša 3,8 milijarde evrov. Po rezultatski krizi, ki je pospremila odlične igre kluba v Evropi, se je pobrala tudi Atalanta, ki v zadnjih tednih sodi med najboljše ekipe v ligi, v njeno jato se je vrnil tudi Josip Iličić. Nedavno je ustavila Inter, včeraj je utišala Lazio, kar pomeni, da se dvema legionarjema iz Slovenije obeta spektakularen zaključek sezone. V boju za evropsko ligo se nahajajo Milan (60), Atalanta (59) in Fiorentina (57), v naslednjem kolu se bosta v Bergamu pomerila prav Milan in Atalanta, kluba, katerih štadiona loči 55 km. Tudi raven višje bo nepredvidljivo: v naslednjem kolu bo namreč na sporedu derbi Roma – Juventus, v zadnjem kolu še Lazio – Inter, prav slednjemu pa ta čas kaže najslabše, četudi je včeraj spodrsnilo Laziu. Samir Handanović sanja o zanj zgodovinski uvrstitvi v ligo prvakov vse od selitve iz Vidma v Milano v letu 2012, za morebitno uresničitev sanj pa bi moral v zadnjem kolu nemara zmagati prav v Rimu, saj Lazio ta čas beži Interju za dve točki.