Slovenci Cesarjevega slovesa niso kronali z zmago

J. P.

Ljubljana - Nekaj več kot 4000 navijačev na stožiških tribunah je med današnjo prijateljsko nogometno tekmo med Slovenijo in Belorusijo družno skočilo na noge zgolj ob koncu pete minute, ko je reprezentančno kariero zapečatil dolgoletni steber obrambe in kapetan Boštjan Cesar. Odtlej so gledalci spremljali uspavanko, v kateri so bili izbranci novega selektorja Tomaža Kavčiča več pri žogi, niso pa znali zatresti tekmečeve mreže. Niže rangirani gostje so se tako razveselili zmage z 2:0.

Ob koncu prvega polčasa jih je v vodstvo popeljal Maksim Skaviš s svojim prvim zadetkom v majici z državnim grbom, v poslednjih izdihljajih obračuna, v četrti minuti sodnikovega dodatka, pa je njihov uspeh potrdil rezervist Anton Saroka. Tako Kavčič ostaja še brez uspeha tudi po drugi tekmi na vročem stolčku, njegova četa je namreč tudi že v petek v Celovcu pokleknila pred gostitelji Avstrijci (0:3). »Iz vsake nasprotnikove priložnosti prejmemo zadetek. Tako ne moremo igrati. Fantje morajo biti še mirnejši pri oddaji žoge, kar bomo dosegli s treningi,« je ocenil selektor Kavčič.

Selektor Kavčič: Manjka iskrica v igri

»Razočaranje je veliko, želeli smo zmagati, 35 do 40 minut smo odigrali relativno solidno, v drugem polčasu so svoje opravile menjave. Veliko je za popraviti, ne moremo biti zadovoljni. Najprej moramo pokazati več želje po zmagi, preslabo napadamo 16-metrski prostor, tam je premalo igralcev, na koncu pa iz vsake nevarne situacije nasprotnika dobimo gol. Pritisk je vedno prisoten, a smo bili skupaj le en teden in nekaj stvari smo poizkusili, zdaj zagotovo vemo več, imamo še eno tekmo s Črno goro, potem bo šlo proti Bolgariji že zares. Igralci morajo biti bolj sproščeni, bolj mirni, potem bo tudi žoga bolje krožila, to je gotovo naloga zame. Manjka nam malo več iskrice v igri, to bomo dobili s pogovori in treningi. Po dveh tekmah ni še nihče odpisan, ni pa niti rečeno, da ne bo prišel še kdo drug, računam na širok krog igralcev. Nihče ni teh dveh tekem odigral prav dobro, niti Kevin Kampl niti kdo drug; ko bo ekipa igrala bolje, bo tudi Kevin lahko izstopal, upam, da takrat, ko bo najbolj potrebno. Videl sem, kako se določeni igralci odzovejo v težkih situacijah in igrajo pod pritiskom, iz vsakega poraza se veliko naučimo. Taktika ni bila ključna pri teh porazih, težave so drugje. Razlike med linijami so prevelike, na tem delamo, delali bomo tudi v prihodnje. Najti moramo rešitev v napadu, nekega novega igralca bomo težko dobili, zato bo enostavno treba s treningi,« je poudaril Kavčič.

POTEK PRVEGA POLČASA

V primerjavi s petkovo prijateljsko tekmo z Avstrijo v Celovcu (0:3) se je novi slovenski selektor odločil za štiri spremembe v začetni enajsterici. Uvodoma so na klopi obsedeli Nejc Skubic, Aljaž Struna in Miha Mevlja, medtem ko Benjamina Verbiča ni bilo v kadru; priložnost so namesto njih dobili Martin Milec, Nemanja Mitrović, Valter Birsa in dolgoletni kapetan in steber obrambe Boštjan Cesar, ki je po koncu pete minute dvignil na noge slehernega navijača na stožiških tribunah in za vedno slekel reprezentančni dres - po desetletju in pol zvestobe in stotici nastopov.

Po začetni uspavanki brez pravih priložnosti na obeh straneh se je malenkostno vendarle zaiskrilo v dvajseti minuti, ko sta si nekaj krepkih izmenjala Valter Birsa in Jurij Kendiš, a ju je hrvaški delilec pravice le opozoril. V 26. minuti je vendarle zadišalo po slovenski priložnosti, ko je Bojan Jokić, ki je od Cesarja prevzel kapetanski trak, lepo podal pred tekmečev gol, a je beloruski branilec žogo prestregel in poslal v kot. Že v naslednji akciji je z razdalje nevarno poskusil Rene Krhin, a je njegov natančen strel čuvaj mreže Andrej Horbunov z nekaj truda odbil.

V 33. minuti je na tribunah ponovno završalo, saj je s kakih 25 metrov sprožil Birsa, a je bil beloruski vratar pripravljen in je s skrajnimi napori ukrotil njegov poskus. Gostje, ki so bili prve pol ure neopazni v napadu, pa so prvo pravo priložnost pretvorili v zadetek. Igor Šitov je v osrčju kazenskega prostora lepo našel Maksima Skaviša, ki je z glavo ukanil nemočnega Vida Belca. Zanj je bil to prvenec v majici z državnim grbom. Hip zatem bi lahko isti igralec podvojil razliko, potem ko je slovenski vratar nonšalantno izbijal žogo, ki se je od Belorusovega hrbta odbila tik nad prečko.

Tik pred odhodom na odmor si je rumen karton prislužil vidno nervozni Birsa, rezultat pa se do konca prvega polčasa ni več spremenil. Kavčičevi izbranci so imeli v zadnjih izdihljajih na voljo še prosti strel po prekršku nad Josipom Iličićem, ki ga je tudi izvedel, vendar je bila nasprotnikova obramba na pravem mestu. Prvi polčas je bil za domače fante za takojšnjo pozabo, čeravno so imeli 58-odstotno posest žoge in boljše razmerje priložnosti (7:4) in strelov v okvir vrat (4:1). Pomočnik selektorja Igor Benedejčič je sicer prvih 45 minut ocenil kot dobrih.

POTEK DRUGEGA POLČASA

Kavčič je prevetril začetno postavo in najprej v ogenj že v 47. minuti poslal Miho Zajca, ki je nadomestil Josipa Iličića. Za njim sta na stožiško zelenico skočila še Roman Bezjak kot zamenjava za Valterja Birso in Domen Črnigoj namesto Kevina Kampla. Nič ni pomagalo, domača pobuda je bila še vedno jalova, sredi drugega polčasa je po obetavni akciji poskusil Zajc, a ni dobro naravnal merilnih naprav na nogi in je sprožil v višave. Belorusi so se dobro branili, čeravno je njihov selektor povsem spremenil zasedbo in v igro poslal šest mož s klopi. Predčasno je šel z igrišča tudi strelec edinega zadetka Skaviš.

Slovenci niso v drugem polčasu v okvir vrat ustrelili niti enkrat samkrat, njihovo neagilnost so nasprotniki kaznovali v četrti minuti sodnikovega dodatka. Tedaj je v kombinaciji rezervistov Sergej Kisljak podal, Anton Saroka pa zadel za končnih 2:0 v korist Belorusov, ki so se tako dokopali do druge zmage v petem medsebojnem obračunu. Tribune na stožiškem štadionu, na katerih je bilo 4327 gledalcev, so obnemele, selektor Kavčič pa je tako po dveh dvobojih na vročem stolčku še vedno praznih rok. Slovenci so bili 56-odstotno pri žogi in nekoliko več pri strelu (14:11), v okvir vrat so leteli po štirje poskusi na vsaki strani.

SLOVENIJA : BELORUSIJA 0:2 (0:1)

Strelec: 0:1 - Maksim Skaviš (Igor Šitov, 36.), 0:2 - Anton Saroka (Sergej Kisljak, 90+4.).

Slovenija: Vid Belec, Martin Milec, Boštjan Cesar (od 5. Luka Krajnc), Nemanja Mitrović, Bojan Jokić, Kevin Kampl (od 69. Domen Črnigoj), Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Valter Birsa (od 65. Roman Bezjak), Josip Iličić (od 47. Miha Zajc), Robert Berič.

Belorusija: Andrej Horbunov, Igor Šitov, Sergej Palicevič, Jurij Kendiš, Jurij Kovaljov (od 69. Anton Saroka), Renan Bardini Bressan (od 75. Sergej Kisljak), Maksim Skaviš (od 81. Sergej Matvejčik), Pavel Njohajčik (od 46. Igor Stasevič), Mihail Sivakov, Ivan Majevski (od 46. Stanislav Dragun), Oleg Veretilo (od 77. Maksim Volodzko).