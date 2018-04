Slovenci spet vse močneje trkajo na vrata serie A

Slovenska reprezentanca bi lahko imela še močnejši pridih po italijanskem nogometu. V ligo narodov bi lahko krenila s številnimi nogometaši iz serie A, saj se bodo obstoječim adutom pridružili nekateri iz 2. lige; vrh serie B je namreč vse bolj »slovenski«.



Tudi konec tedna so bili legionarji na »škornju« dobro razpoloženi, v tamkajšnjih medijih so povečini prejeli pozitivne ocene. Izstopal je Miha Zajc, eden najboljših nogometašev Empolija, ki v drugi italijanski ligi nima pravega tekmeca.



Zajc že pri 20 »točkah«



Šempetrčan bo 1. julija dopolnil 24 let in zdi se, da je naposled ujel formo in psiho-fizično pripravljenost za najvišje cilje v Italiji. Potem ko mu je trener pri Empoliju lani odmerjal priložnosti s pipeto, je v drugem delu sezone zaigral kot prerojen; niza gole in podaje, konec tedna je z osmim golom v serie B ujel okroglo 20. statistično točko v tej sezoni – za 8 golov in 12 podaj. Vselej kritični avtorji na specializiranem portalu PianetaEmpoli ga le še hvalijo, podobno je v resnejših medijih – v Gazzetti dello Sport so mu za učinek v tekmi s Pro Vercellijem prisodili najvišjo oceno 7.



Empoli vreden 18 milijonov, Juventus 616 milijonov evrov



Empoli sodi na šesto mesto po tržni vrednosti v serie B (17,7 milijona €), pred njim so Palermo, Frosinone, Parma, Bari in Pescara. Toda pogled na lestvico razkriva obratno: Empoli 70, Palermo in Frosinone po 59, Parma 57, Bari 55, Perugia 54, Venezia in Cittadella po 51, Carpi 49. Toskanska zasedba je na pragu vrnitve med elito, kamor bosta napredovala prva in druga zasedba lige, klubi na položajih od tri do šest se bodo udarili za dodatno vstopnico. Najbolje kaže ekipam s slovenskimi legionarji, zato se lahko zgodi, da bi napredovali v serie A trije Kavčičevi reprezentanti. Hkrati bi lahko – zaradi končnice – izpustili majsko-junijski zbor reprezentance kar štirje (Struna, Krajnc, Balkovec in Štulac).



Handanović čaka ligo prvakov



V sezoni 2018/19 naj bi bilo torej zanimivo tudi na Apeninih, četudi velja optimiste opozoriti na veliko vrzel med ligama A in B. Ne gre le za finančno primerjavo (3,8 milijarde proti 338 milijonov evrov), pač pa za opazno razliko v hitrosti in splošni tehnični kakovosti. Tudi najskromnejši člani serie A delujejo s podvojenim proračunom Empolija (Crotone 37 mio €). Juventus (616), Napoli (435) in Roma (390) so razred zase. ... Serie A je dokazano močno tekmovanje – spomnite se odličnih iger Rome in Juventusa proti Barceloni in Realu –, v prihodnji sezoni bo imela v ligi prvakov zagotovljene štiri vstopnice. Gotovo bi bilo dobrodošlo, da bi se čim več novincev/povratnikov pridružili Iličiću, Kurtiću, Birsi, Cesarju, Belcu in Handanoviću.



Omenjeni se konec tedna povečini niso proslavili. Josip Iličić vleče poškodbo od zadnje akcije v Stožicah, Jasmin Kurtić je ostal v Spalu in ni igral v Firencah. Tudi Valter Birsa se je v zadnjih tekmah pogosto družil z Boštjanom Cesarjem na klopi za rezerve pri Chievu, kjer čaka na priložnost tudi Sampdoriin vratar Vid Belec. Vso tekmo je igral le Samir Handanović. Slednji noče pomisliti na scenarij, po katerem bi Inter ostal brez lige prvakov, toda milanski klub v zadnjih tekmah ne deluje dobro. Brez zmage je ostal na treh tekmah – izgubil je s Torinom, remiziral pa v Milanu in nazadnje v Bergamu. Zanimivo, v sobotni tekmi z Atalanto je bil najboljši na igrišču prav Handanović (ocena 7), kar zgovorno priča o podobi modro-črnih. »Sarma« se je preselil na San Siro leta 2012 po sanjskem Interjevem obdobju, v katerem je nizal naslove državnega prvaka in osvojil vrh Evrope. Odtlej zaman čaka na vrnitev v ligo prvakov ...



Krhin iz igre zaradi tetive, Jokić zaradi udarca v mišico



Izpostaviti velja poraz in štiri prejete gole Rijeke v Zagrebu (Kek: »To je bila sramota za vse, ki so oblekli Rijekin dres.«), zmago Benjamina Verbiča v ukrajinskem derbiju v Harkovu – Dinamo zaostaja tri točke za Šahtarjem – in prvi gol Tima Matavža za Vitesse po 23. decembru (v tej sezoni je zbral 11 golov in 3 podaje). Upajmo, da iz Francije prihaja lažni alarm za Reneja Krhina. Slednji je odšel z igrišča že v 12. minuti tekme med Nantesom in Dijonom, saj je začutil močno bolečino v ahilovi tetivi, ki ga že dalj časa »opozarja« na previdnost. Tudi Bojan Jokić je zapustil igro po 52 minutah, potem ko je prejel močan udarec v stegensko mišico.