Slovenci torpedirali tekmece po Evropi

Ljubljana – Odlično razpoloženi so bili konec tedna slovenski nogometaši na tujih igriščih, skupaj so zabili več golov kot prej v mesecu dni. Prvo tekmo po reprezentančni akciji v Stožicah je igral Josip Iličić in se vrnil, kot se spodobi za najučinkovitejšega igralca Atalante: z golom za novo zmago in ohranitev položaja v Evropi.



»Jojo« je izpustil šest zaporednih tekem Atalante zaradi bolečine v kolenu, ki jo je staknil 27. marca v Ljubljani. Po enomesečni odsotnosti se je vrnil na igrišče v 60. minuti drugega polčasa dvoboja z Genoo, njegov učinek v pol ure igre bi lahko opisali z besedami »prišel, zabil gol, zmagal«. Iličić je potrdil zmago moštva iz Bergama z golom za 3:0 – na desni strani igrišča je vrgel iz igre čuvaja in z levico mojstrsko zabil gol ob oddaljeni vratnici. Atalanta (58 točk) bije bitko za prosto vstopnico v evropsko ligo z Milanom (57), morda tudi Sampdorio (54).



»Zajc eden od štirih draguljev«



Nedelja je bila srečen dan tudi za Iličićevega prijatelja Jasmina Kurtića. Spal je zmagal v Veroni in zapletel boj za obstanek v serie A – Benevento je izgubljen, Verona pa na poti v serie B prav po zaslugi Kurtića, ki je z golom potrdil končni izid 1:3: »Vedeli smo, da Verona ne igra veliko z žogo v nogah. Odzvali smo se na pravi način in zasluženo zmagali.«



V zadnjih treh kolih se bodo (ne)posredno spopadli Udinese (34), Crotone (34), Cagliari (33), Spal (32) in Chievo (31), nasankal bo le zadnji. Najslabše kaže Chievu, dolgoletnemu članu serie A in edinem med italijansko elito, pri katerem igrata dva slovenska nogometaša. Klub, ki je spoznal serie A šele v sezoni 2001/02, je odtlej izpustil le eno sezono med najboljšimi (2007/08), letos mu grozi vnovična selitev v 2. ligo. Visok poraz v Rimu je zahteval davek, trenerja Rolanda Marana so zamenjali z nekdanjim branilcem Lorenzom D'Anno (46), ki je od leta 2008 deloval v mlajših selekcijah kluba. Morda je to dobra novica tudi za Boštjana Cesarja in Valterja Birso; prvi je izgubil položaj v udarni enajsterici že lani, Birsa v zadnjih osmih tekmah, četudi je v zadnjih dveh prispeval po eno asistenco. Če bi Chievo dobil naslednjo tekmo s Crotonejem, bi opravil polovico posla, saj bo v zadnjem kolu doma gostil še Benevento.



Zanesljivo pa bo igral v serie A 2018/19 Miha Zajc, eden od najvidnejših adutov Empolija, ki je prav konec tedna formalno potrdil vrnitev med najboljše. Predsednik toskanskega kluba Fabrizio Corsi (57) – deluje v tekstilni industriji – je ambiciozen in želi v prihodnje še več. »Naš izziv ni plesati v serie A zgolj sezono in se nato vrniti v serie B, pač pa želimo ustvariti realen srednjeročni projekt. V naslednjih štirih letih se želimo približati modelu Villarreala v Španiji: mesto z 20.000 prebivalci pritegne na tribune po 30.000 navijačev. To je čudež, ki ga zmore le nogomet. Del projekta je tudi gradnja novega štadiona z 20.000 sedeži, ki nas bo stal od 26 do 27 milijonov evrov,« je razkril Corsi in izpostavil Zajca: »Empoli ima v svojih vrstah štiri dragulje, to so Krunić, Zajc, Bennacer in Di Lorenzo. Prav nikogar nam ni treba prodati, saj finančno dobro stojimo. Želimo rasti iz sezone v sezono in postati stabilen član prve italijanske lige.« Zajc (23 let) je v tej sezoni zbral osem golov in petnajst podaj.



Kek ne razmišlja o lestvici



Izpostaviti velja več strelcev – Jure Balkovec je prispeval prvenec za zmago Barija, natančni so bili Miha Blažič, Leo Štulac in Andraž Šporar, Tim Matavž je zabil dva gola.



Konec tedna je bilo veselo tudi na Reki, potem ko je tamkajšnja nogometna zasedba zmagala v Zagrebu – ko gre za ligaške točke – prvič po 31. juliju 2010. Trener Matjaž Kek je torej premagal nov urok, potem ko je v Maksimiru že dobil pokalno in superpokalno preizkušnjo.



»Na Maksimiru smo igrali že veliko bolje, a ostali praznih rok, zato sem zadovoljen,« je ocenil Kek, ki ga ne zanima razlika šestih točk na lestvici. »Iz prejšnje sezone vem, kakšen pritisk je na vodilnem klubu lige, toda vse nas čakajo še štiri zahtevne tekme do konca prvenstva, zato računanje ne bi bilo smiselno,« je zatrdil Kek, ki v tem obdobju sezone odlično igra na rezultat. Reški tekmeci do konca sezone: Lokomotiva (g), Inter (d), Cibalia (g) in Hajduk (d). In Dinamo? Slaven (g), Lokomotiva (g), Rudeš (g) in Inter (d).