Slovenija z novim selektorjem najprej proti Avstriji

A. V.

Ljubljana - Slovenska nogometna reprezentanca bo 23. marca v Celovcu odigrala prijateljsko tekmo z ekipo Avstrije, trenutno 29. reprezentanco na mednarodni lestvici Fife. Na slovenski klopi bo debitiral selektor Tomaž Kavčič, pri Avstrijcih pa se bo premierno predstavil Franco Foda. Obračun bo potekal na stadionu Wörthersee, ki sprejme dobrih 30.000 gledalcev.

Izbrani vrsti Slovenije in Avstrije sta se doslej pomerili le enkrat. 18. marca 1997 je v Linzu na prijateljski tekmi z 2:0 slavila Slovenija, potem ko sta se med strelce vpisala Primož Gliha in Ermin Šiljak.

Slovenija se bo v Celovcu predstavila tudi z novim strokovnim vodstvom reprezentance. Vlogo pomočnika selektorja bosta opravljala Robert Englaro in Igor Benedejčič, medtem ko je Borut Mavrič postal novi trener vratarjev slovenske nogometne reprezentance.

Robert Englaro in Borut Mavrič sta s Tomažem Kavčičem sodelovala že pri mladi reprezentanci Slovenije, Igor Benedejčič pa se je izkazal z odličnim delom v mlajših reprezentančnih selekcijah, kjer se je s kadetsko reprezentanco Slovenije uvrstil na evropsko prvenstvo U17 2015.

Z Nogometne zveze Slovenije so ob tem še sporočili, da so slovenski nogometaši vnovič dokazali, da so družbeno odgovorni. Ne le da je v Ljubljani zrasel nov športni center. Ob slavnostni otvoritvi Športne dvorane Baza je kapetan članske nogometne reprezentance Boštjan Cesar v imenu soigralcev reprezentantov Aniti Ogulin, predsednici ZPM Ljubljana Moste Polje, izročil ček za 23.000 evrov.

Denar so zbrali slovenski reprezentanti in jih namenili projektu Botrstvo, v okviru katerega skrbijo tudi za mlade športnike iz socialno ogroženih družin.