Slovenski kadeti tretjič na EP

J. P.

Ljubljana - Slovenska kadetska nogometna reprezentanca se je, tretjič doslej (po letih 2012 in 2015), prebila na evropsko prvenstvo do 17 let, ki ga bo med 4. in 20. majem gostila Anglija. Naši mladi upi so zmagali na kvalifikacijskem turnirju skupine 7 in se prebili med 16 udeleženk prvenstva. Na Otoku se bodo ob gostiteljih in Slovencih merili še branilka naslova Španija, Srbija, Švedska, Belgija, Irska, Švica, Portugalska, Nizozemska, Italija, BiH, Danska, Norveška, Nemčija in Izrael.

Pet legionarjev

Pod taktirko selektorja Agrona Šalje so pod slovensko zastavo na Madžarskem nastopili Renato Simić, Nino Kukovec (oba Fiorentina, Ita), Anže Pucihar (Pescara, Ita), Nik Prelec (Sampdoria, Ita), Omar Kocar (Dinamo Zagreb, Hrv), Mirko Mutavčić, Alen Jurca, Rok Frešer, Rok Maher (vsi Maribor), Jošt Urbančič, Tamar Svetlin, Ivan Makovec, Žiga Repas (vsi Domžale), Matija Burin, Martin Pečar (oba Olimpija), Gašper Koritnik, Mark Španring (oba Krško), Matevž Matko, Domen Gril (oba Bravo) in Abel Marc (Bilje).

Dvakrat Tamar Svetlin

Slovenski kadeti so se na kvalifikacijskem turnirju najprej razšli brez zmagovalca, z 1:1, z gostitelji Madžari, v drugem dvoboju so brez težav - s 3:0 - odpravili Izrael, danes pa so prvo mesto v skupini potrdili z zmago nad zadnjeuvrščeno Romunijo. Oba zadetka za končni uspeh z 2:1 je prispeval obetavni Domžalčan Tamar Svetlin. Drugo mesto v skupini in ravno tako vozovnico za Anglijo si je zagotovil Izrael z današnjo zmago z 1:0 nad Madžarsko, je poročala STA.