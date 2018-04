SNL: Maribor zmagal četrtič zapored, Handanović predčasno pod prho (VIDEO)

J. P.

Kidričevo - Zmagovalni niz branilca šampionske lovorike Maribora v slovenskem prvoligaškem nogometnem tekmovanju se nadaljuje. Danes je bil uspešen že četrtič zapovrstjo, tretjič zapored pa ni prejel zadetka. V 28. kolu je na gostovanju v Kidričevem odpravil Aluminij z 2:0 in je zdaj na razpredelnici zgolj še dve točki za vodilno Olimpijo, ki pa ima dvoboj manj, v ogenj pa bo šla jutri, ko bo gostovala pri neugodnem Celju.

Vrhovec namesto Pihlerja

Vijolični niso mogli računati na pomoč poškodovanih Martina Milca in Kassima Doumbiaja ter kaznovanega Aleksa Pihlerja, ki ga je v začetni postavi zamenjal Blaž Vrhovec. V prvem polčasu je bilo najbolj razburljivo med 20. in 30. minuto, ko sta na mariborski strani lepi priložnosti zapravila Jan Mlakar in Vrhovec, vrnil je Rok Kidrič, ki se je znašel iz oči v oči s čuvajem tekmečeve mreže Jasminom Handanovićem, ki pa se je vrhunsko odzval in z roko žogo odbil v kot.

Handanović pordečel

V drugem polčasu pa je pobuda varovancev Darka Milaniča le obrodila sadove. Mitja Viler je podal do Martina Kramariča, ta je žogo preusmeril prek domačih branilcev, ob vratnici pa jo je z glavo v mrežo pospravil Mlakar, ki je zadel že v tretjem zaporednem dvoboju. V 80. minuti so Mariborčani ostali z igralcem manj. Ob posredovanju izven kazenskega prostora je Handanović zadel Derricka Mensaha in si prislužil rdeč karton ter predčasno pot pod prho.

Zadel še Dervišević

Med vratnice je stopil Aljaž Cotman, z igrišča pa je odšel Kramarič. Toda tudi številčno oslabljeni se gostje niso osredotočili na branjenje minimalnega vodstva, temveč so bili podjetni tudi v napadu, kar so kronali v 89. minuti. Akcijo sta spletla rezervista Jasmin Mešanović in Marcos Tavares, ki je z leve strani žogo spravil do Dina Hotića, ta pa je za seboj opazil Amirja Derviševića, ki je pravočasno podajo pretvoril v gol.

