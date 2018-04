SNL: Olimpija mukoma zadržala 10 točk naskoka pred Mariborom

J. P.

Krško - Nogometaši Olimpije imajo tudi po 26. kolu slovenskega prvoligaškega tekmovanja zelo udobnih deset točk naskoka pred prvim izzivalcem Mariborom (ki ima resda dvoboj manj), obenem ostajajo v pomladnem delu sezone še neporaženi, v osmem obračunu so vpisali že sedmo zmago. Vendar pa se na gostovanju v Krškem do nje niso sprehodili, ravno obratno - do zadnjega so trepetali za tri točke, končni izid (1:0) pa je v začetku drugega polčasa, v 48. minuti, postavil Dario Čanađija.

Čanađija tretjič v štirih tekmah

Hrvaški zvezni igralec, ki bo čez devet dni dopolnil 24 let, je v zadnjem obdobju zelo učinkovit, v štirih obračunih je zadel kar trikrat. Kako je zadetek padel danes? Portugalec Ricardo Alves je na sredini igrišča s tehnično dovršeno potezo iz igre vrgel svojega čuvaja in z globinsko podajo zaposlil Issaha Abassa, ki je stekel sam proti vratom, a je domači čuvaj mreže Žiga Frelih, ki je dobil priložnost prvič v sezoni, njegov poskus še nekako odbil. Vendar pa je akcijo dobro spremljal Čanađija, ki je bil na pravem mestu in priseben.

KRŠKO - OLIMPIJA

Krško : Olimpija 0:1 (0:0)

Štadion Matije Gubca, gledalcev 1500, sodnik Perić (Kranj).

Strelec: 0:1 - Čanađija (48.).

Krško: Frelih, Kulinitš, Ejup, Gorenc, Šturm, Balić, Mujan, Da Silva, Mandić (od 77. Vekić), Kovačič (od 87. Hing-Glover), Škrbić (od 64. Volarič).



Olimpija: Ivačič; Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Miškić, Čanađija (od 77. Savić), Alves, Kronaveter (od 81. Kapun), Abass (od 71. Benko).

Rumen karton: Tomić.

LESTVICA