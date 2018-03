Sodniki delajo napake, a dopuščajo igro

Ljubljana – Tudi v zadnji tekmi 23. kola 1. SNL je sodniška odločitev vplivala na končni razplet. Po upravičeni izključitvi Ilije Martinovića zaradi dveh rumenih kartonov v zadnji minuti prvega polčasa je Gorica s kančkom sreče v drugem polčasu izkoristila številčno prednost in s prvim letošnjim golom končala niz brez zmage.



Prvi ligaški mesec je minil v Olimpijinem stoodstotnem nizu, rezultatski krizi Maribora in obtožbah o slabem sojenju. Toda nad sodniki so bentili predvsem tisti, ki niso dosegli pričakovanj. Med njimi so bili najglasnejši v taboru prvaka iz Ljudskega vrta.



Da bi se izognil kritikam o ponesrečenih taktičnih potezah, je trener Darko Milanič preusmeril pozornost v sodniške odločitve, ki niso šle v prid vijoličnim.



Sodniška organizacija se ni spustila v javno polemiko, kar pa ni pomenilo, da se je skrila pred javnostjo. Referent za sodniške zadeve pri strokovnih službah Nogometne zveze Slovenije in nekdanji sodnik Darko Čeferin je za Delo pojasnil del odločitev, ki so najbolj burile duhove na Štajerskem.



»Najprej bi poudaril, da podrobno analiziramo vsako tekmo in da ne bežimo od napak. Z dosedanjim sojenjem smo zadovoljni, velikih napak ni bilo, držali pa smo se glavnih usmeritev. Te so, da so sodniki ščitili igro in nogometaše, da so preprečevali udarjanje, vlečenje in različne vrste taktičnega onemogočanja razvoja igre,« je uvodoma pojasnil Čeferin.



Pogled iz nevtralnega zornega kota pritrjuje sodniški organizaciji, saj je več kot očiten trend, da sodniki dajejo prednost igri. Včasih morda celo preveč, a to sodi tudi v slog posameznega sodnika.



»Tudi za ceno manjših napak ali prekrškov. Toda to so trendi v vseh ligah in v tem pogledu naši sodniki res omogočajo igro, da je gledljiva,« je ocenil Čeferin.



Milanič je izpostavil dve sporni odločitvi iz zadnje tekme proti Domžalam (1:2), domnevni nedovoljeni položaj Domžalčana Agima Ibraimija v akciji za drugi gol in prekršek zadnjega domžalskega branilca Gabra Dobrovoljca nad Jasminom Mešanovićem.



»Prva odločitev je bila v skladu z navodili evropske sodniške organizacije. Če sodnik ni popolnoma prepričan o nedovoljenem položaju nogometaša, mora dati prednost igralcu. V tem primeru so odločali centimetri. Pri drugi sporni odločitvi je pogled s tribune ali televizijskih zaslonov ponudil nedvoumen prekršek. Toda je sploh prišlo do stika med branilcem in napadalcem? Iz sodnikovega zornega kota je bilo sporno branilčevo posredovanje videti drugače. Morda bi veljalo omeniti drugo podrobnost, s katero nismo povsem zadovoljni. Nanaša se na sodelovanje sodniške ekipe in prevzemanje odgovornosti. Pomočniki si morajo upati prevzeti odgovornost. Vsak sodnik ima natančno določeno območje, ki je pod njegovim nadzorom. Če v njem vidi prekršek ali drugo nepravilnost, glavni sodnik pa ne, ker je osredotočen na druge dele igre, potem od njega zahtevamo, da bo prevzel odgovornost in glavnemu sodniku jasno sporočil, da je prišlo do prekrška. Za to imajo vse pristojnosti, zato od njih ne želimo, da so tiho in da prepuščajo odločitev glavnemu sodniku takrat, ko vidijo prekršek in so o njem prepričani,« je o delu in nalogah pomočnikov povedal nekdanji mednarodni sodnik, ki je razkril najslabšo sodniško presojo v dosedanjem delu prvenstva.



»Na tekmi med Aluminijem in Celjem jo je skupil domači nogometaš Matic Vrbanec, ki si je zlomil nogo. Podrobna analiza spornega posredovanja je pokazala, da je celjski branilec pri štartu in takrat, ko je bila žoga že stran od igralca, dvignil stopalo nad mišico. Glavni sodnik Matej Jug je napačno presodil in igralcu pokazal samo rumeni karton. To je bila napačna ocena, kajti tudi, če ga ne bi poškodoval, bi moral biti izključen,« je povedal Čeferin.