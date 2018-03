Španci in Nemci bodo drevi branili čast stare celine

Ljubljana – Le še 77 dni je ostalo do začetka 21. SP v nogometu, že današnji spored prijateljskih tekem pa zgovorno priča, kakšen spektakel lahko pričakujemo v Rusiji. V Berlinu se bosta pomerili Nemčija in Brazilija, Anglija bo na Wembleyju pričakala Italijo, Mehika v Dallasu Hrvaško, Španija v Madridu Argentino ....



Posebno pozornost bo pritegnil dvoboj na štadionu Wanda Metropolitano, novem domu madridskega Atletica. Španci so namreč po razočaranjih na zadnjih tekmovanjih (23. mestu na SP 2014 in 10. na EP dve leti pozneje) neporaženi od 27. junija 2016, ko jih je prekosila Italija. Dosegli so 12 zmag in pet remijev, zadnjega v petek v Nemčiji (1:1), današnji nastop pa bo zanje eden zadnjih testov pred mundialom, na katerem jih bodo v skupini uvodnega dela pričakali Portugalska, Iran in Maroko. Tik pred začetkom bojev v Rusiji se bodo preizkusili le še s Švico v Villarrealu in Tunizijo v Krasnodarju.



Izbranci Julena Lopeteguija, ki je v igralskih dneh branil vrata Reala in Barcelone, v reprezentanci zbral 30 minut igre v porazu s Hrvaško z 0:2 leta 1994 ter julija 2016 nasledil Vicenteja del Bosqueja v vlogi španskega selektorja, ne skrivajo motiviranosti. Za nekaj dni so zamrznili klubska rivalstva in drevi bodo združili moči proti četi Lionela Messija, ki je v običajnih delavnikih idol Barcelone ter strah in trepet za vse druge. Argentinski virtuoz v petek ni sodeloval ob zmagi nad Italijo (2:0), v bitki za Španijo pa bo vsaj 45 minut pomagal zasedbi svetovnih podprvakov. Za razliko od zadnje tekme resda ne bodo mogli računati na Angela di Mario, vnovič bodo manjkali Sergio Agüero, Paulo Dybala in Mauro Icardi, a zato bo v vratih Sergio Romero, v defenzivnih vrstah pa Marcos Rojo in Javier Mascherano, ki bo odigral 142. reprezentančno tekmo in se izenačil z rekorderjem Javierjem Zanettijem.



Ramos hitro iz porodnišnice



Pri Špancih bo tekmo izpustil David Silva, sicer pa bodo v ospredju nogometaši, ki so v Düsseldorfu prevzeli vodstvo že v 6. minuti z golom Rodriga iz Valencie. V napadu mu je poleg Silve pomagal Isco, v zvezni liniji so pletli mrežo Andres Iniesta, ki se bo po SP poslovil od reprezentance, Thiago Alcantara in Koke, pred vratarja Davida De Geo pa so se postavili Jordi Alba, Sergio Ramos, ki je v petek odigral 150. tekmo za Španijo in v nedeljo dočakal rojstvo tretjega sina Alejandra, Gerard Pique in Daniel Carvajal. Sergio Busquets zaradi poškodbe stopala počiva že dva tedna in upa, da bo nared za dvoboj Barcelona – Roma v četrtfinalu lige prvakov. Zaradi bližajočih se klubskih vrhuncev utegnejo zvezdniki igrati za odtenek bolj zadržano, toda zaradi rivalstva bodo težko brzdali energijo. Ne nazadnje bosta ugledni selekciji, ki sta se nazadnje pomerili leta 2010 v Buenos Airesu (4:1), branili čast svojih celin – v tem ciklu pripravljalnih tekem Južnoameričani pometajo z Evropejci. Po včerajšnjem uspehu Urugvaja nad Walesom vodijo v zadnjih štirih dneh že s 7:0 v zmagah.



»Zame je Messi najboljši nogometaš na svetu. Vsi vemo, kaj želi storiti, a mu tega običajno ne moremo preprečiti, lahko le upamo, da ne bo imel novega norega večera. Toda Argentina ni zgolj Messi, storili bi veliko napako, če bi se osredotočili zgolj nanj,« opozarja Atleticov vezist Koke pred spektaklom na svojem štadionu.