Srbski zvezdnik Borussie med prazniki koplje vodnjake v Etiopiji

A. V.

Dortmund - Medtem, ko večina nogometašev božično-novoletni odmor izkoristi za počitek v toplih krajih, srbski zvezdnik Borussie iz Dortmunda Neven Subotić koplje vodnjake v odročnih krajih Etiopije, poroča hrvaški portal Index.hr.

Devetindvajsetletni nekdanji srbski reprezentant je tudi v teh dneh v Etiopiji, kjer s svojo ekipo pri 42 stopinjah Celzija skrbi, da bo še nekaj prebivalcev v Etiopiji prišlo do čiste pitne vode.

"Za mene prave alternative ni. Ležanje ob bazenih me ne zanima in to tukaj je prava stvar. Tukaj se počutim kot doma, saj srečujem čudovite ljudi," je dejal nogometaš, ki je v Etiopiji že petič. Njegova fundacija pomaga pri gradnji vodnjakov in v petih letih so jih zgradili že več kot 100.

Nogometaš to počne tudi, ker je sam izkusil, kako je živeti na robu družbe, ko je v Nemčijo prišel kot begunec iz Banja Luke in prav to mu je pustilo neizbrisen pečat, zaradi katerega se je začel ukvarjati s humanitarnimi dejavnostmi.

"Druženje z ljudmi tukaj, najbolj z otroci, me navdihuje. Igramo nogomet in se skupaj šalimo, pri vsem skupaj pa gre za vodo, ki je najpomembnejša. Voda je življenje in vsi jo moramo imeti. Pred časom so morali tukajšnji otroci hoditi po vodo več ur daleč, zdaj jo imajo tukaj in tudi zato so lahko pravočasno v šoli," razlaga nogometaš.

Kot pravi, je svet zelo nepravičen in prav to je njegova največja motivacija. "Sam sem imel veliko sreče v življenju in zdaj bi jo rad delil z drugimi," je še povedal Subotić, s katerim je televizija Deutsche Welle posnela tudi krajši dokumentarec o njegovem humanitarnem delu.