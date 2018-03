Štirje novinci in Cesarjevo slovo proti Belorusiji

J. P.

Brdo pri Kranju - Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je javno obelodanil svoj prvi seznam igralcev, na katere bo računal v prijateljskih dvobojih z Avstrijo 23. marca v Celovcu in Belorusijo štiri dni pozneje v Stožicah. Na spisku ni dosedanjega kapetana Boštjana Cesarja, ki bo majico z državnim grbom nazadnje oblekel na poslovilni tekmi proti Belorusom, zato pa so prvič na njem štirje legionarji - branilca Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) in Jure Balkovec (Bari) ter zvezna igralca Domen Črnigoj (Venezia) in Leo Štulac (Lugano).

Le Milec iz SNL

Glavnina vpoklicanih nogometašev, kar 25 od 26, je legionarjev, edini predstavnik slovenskega prvoligaškega tekmovanja je branilec državnega prvaka Maribora Martin Milec. »Moj osnovni cilj je ustvariti pozitiven duh v reprezentanci, dobro vzdušje, zmagovalno miselnost in prepoznavni igralni slog, ki nas bo krasil. Moj predhodnik Srečko Katanec je zagovarjal sistem igre z dvema zadnjima veznima igralcema, tu ne bom ničesar spreminjal. Želimo zmagovati, videli pa bomo, kaj nam bo to prineslo,« je na Brdu pri Kranju sedmi sili zagotovil selektor Kavčič.



VRATARJI

Jan Oblak (Atletico M./Špa), Vid Belec (Benevento/Ita), Jan Koprivec (Pafos/Cip).



BRANILCI

Bojan Jokić (Ufa/Rus), Miha Mevlja (Zenit/Rus), Aljaž Struna (Palermo/Ita), Nejc Skubic (Konyaspor/Tur), Kenan Bajrić (Slovan B./Slk), Jure Balkovec (Bari/Ita), Nemanja Mitrović (Jagiellonia/Pol), Luka Krajnc (Frosinone/Ita), Martin Milec (Maribor).



ZVEZNI IGRALCI

Kevin Kampl (Leipzig/Nem), Josip Iličić (Atalanta/Ita), Valter Birsa (Chievo/Ita), Jasmin Kurtić (Spal/Ita), Rene Krhin (Nantes/Fra), Benjamin Verboč (Dinamo K./Ukr), Rajko Rotman (Goztepe/Tur), Miha Zajc (Empoli/Ita), Domen Črnigoj (Venezia/Ita), Leo Štulac (Lugano/Švi).



NAPADALCI

Robert Berić (St. Etienne/Fra), Tim Matavž (Vitesse/Niz), Andraž Šporar (Slovan B./Slk), Roman Bezjak (Jagiellonia/Pol).