Težko je ostati na realnih tleh, če si milijonar

Ideja je preprosta, uresničljiva, predvsem pa dobrodelna – španski nogometaš išče somišljenike, ki bi odstotek svoje plače namenili v dobrodelne namene. Denar zbira sklad Common Goal, vse skupaj pa organizira Street football world. Med podporniki je tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Približno dve leti je španski nogometaš Juan Mata razmišljal, kako bi na unikaten način pomagal šibkejšim ljudem in vsaj malo razdelil svojo velikansko bogastvo. Nekdanji igralec Reala Madrida, Valencie in Chelseaja ter sedanji zvezdnik Manchester Uniteda je doslej v karieri zaslužil več kot dovolj, zato se je odločil, da bo revnim otrokom namenil odstotek svoje plače.



»Gre za gibanje profesionalnih nogometašev in nogometašic, ki želimo z delčkom svojega zaslužka pomagati najšibkejšim,« je povedal Juan Mata. »Na številnih drugih področjih je povsem normalno, da za revne namenijo odstotek svojih prejemkov, zato ne razumem, zakaj ni tako tudi v nogometu. Upam, da se bo zdaj to spremenilo in da bo k projektu pristopilo čim več nogometašev. Naš cilj je, da sestavimo največje moštvo na svetu!«



Mata sicer ni pobudnik ideje Common Goal, ampak je resnični organizacijski vodja Jürgen Griesbeck, ustanovitelj dobrodelne organizacije Street football world iz Kolumbije. »Jürgen je svoje projekte začel že leta 1994, potem ko so v Kolumbiji ustrelili nogometaša Andresa Escobarja,« je razložil Mata. »K meni je pristopil, ker je vedel, da iščem unikatno idejo, kako pomagati revnim, in da me zanima to področje delovanja. Znano mu je bilo moje razmišljanje, da moramo nogometaši marsikaj vrniti v okolje, zato sva hitro našla skupni jezik. On torej poskrbi za organizacijo, jaz pa širim idejo s svojo prepoznavnostjo, zato se dobro dopolnjujeva. Enako povezovalno moč kot nogomet ima verjetno samo še glasba, zato moramo izkoristiti vso moč najbolj priljubljenega športa na svetu.«



Prelomnica je bila dedkova smrt



Common Goal je projekt, ki zajema kar 125 dobrodelnih organizacij v 80 državah, pomoč pa v njem prejema približno 2,5 milijona otrok. »Delovati moramo pregledno in učinkovito, zato izdajamo številna poročila o svojem delu. Najpomembnejše je, da vse poteka pošteno in da pomoč resnično dobijo revni otroci,« je poudaril Mata. »Sam razdelim četrtino denarja organizaciji v Indiji in četrtino organizaciji v Kolumbiji. Druga polovica gre v skupni fond za različne projekte, potem pa je odvisno, kdo potrebuje več v nekem trenutku.«



Prelomni dogodek v razmišljanju španskega nogometaša je bila smrt dedka Manuela. Prav on je že pred tem Juana spodbujal, naj bo dejaven tudi zunaj nogometnih igrišč in naj pomaga pomoči potrebnim. »Njegova smrt je bila hud udarec. Vedno je bil zelo pomemben v mojem življenju. Nenehno je poudarjal, da nogomet ni samo šport, ampak nekaj, kaj povezuje in osrečuje številne ljudi,« je razložil občasni španski reprezentant. Pri projektu je zdaj dejavna tudi njegova sestra Paula.



»Zavedam se, da imam velik privilegij, ker lahko z nogometom zaslužim veliko denarja, toda s sestro sva bila vzgojena v skromnem in hvaležnem duhu. Prav zato se počutim kot povsem normalen smrtnik, ki pozna skrbi ljudi, zato jim poskušam pomagati,« je povedal. Sestra Paula je v preteklosti kot prostovoljka pri Rdečem križu delovala v Etiopiji, nekaj časa je bila tudi na Islandiji. »Tudi zaradi nje imam drugačen pogled na svet, saj je težko ostati na realnih tleh, če igraš za Manchester United,« je priznal Mata.



Zraven tudi Aleksander Čeferin



Pri tem projektu ni edini nogometaš. Med vidnejšimi imeni so zraven Mats Hummels (Bayern), Giorgio Chiellini (Juventus), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) in Dennis Aogo (Stuttgart), ki se je odločil, da bo prispeval dva odstotka plače. Sodeluje tudi nogometna zvezdnica Alex Morgan iz Združenih držav Amerike, k projektu je prav tako pristopil Slovenec Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa).



»Zares verjamem, da ima nogomet moč, da spremeni svet. Ponosen sem, da se je Mata lotil tega projekta in da me je povabil zraven,« je pred dobrim mesecem dni povedal Čeferin. »Veseli me, da dobrodelni projekt vodi nogometaš, ki ga pozna ves svet. Vsi nogometaši se morajo zavedati, da zaslužijo toliko denarja zaradi priljubljenosti tega športa, zato je lepo, če nekaj vrnejo v družbo. Prav zato vabim vse igralce, trenerje, klube in lige, da pokažejo odgovornost in sodelujejo v dobrodelnih organizacijah.«



Predsedniku Čeferinu se je zahvalil tudi zvezdnik rdečih vragov, saj je njegov projekt zato dobil še več veljave. »Hvala Aleksandru, da se nam je pridružil, saj do zdaj nismo imeli podpore še nobenega nogometna funkcionarja. Upam, da bodo njegovemu zgledu sledili tudi drugi, kajti le skupaj lahko ustvarimo boljši svet.«