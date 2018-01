Theo Walcott po dolgih 12 letih zapušča Arsenal

N. Gr.

London - Theu Walcottu se je naposled iztekel čas v Londonu, nad njim je obupal tudi njegov največji zaveznik Arsene Wenger. Ko je kot 16-letnik prestopil iz Southamptona in takoj zablestel, so o Walcottu govorili kot o bodočem angleškem kapetanu in superzvezdniku, a se njegova kariera nikoli ni razvila do te mere, kot so pričakovali strokovnjaki.

Velik razlog je bila kopica poškodb, ki je zavrla Walcottov razvoj, v tej sezoni pa 28-letnik ni bil v načrtih Wengerja in ni začel niti ene tekme za Arsenal. Wenger ga kljub temu ni želel prodati, a je Walcott želel precej več igralnega časa, saj si želi izboriti mesto v angleški reprezentanci za svetovno prvenstvo v Rusiji letos poleti, zato sta se obe strani odločili, da je po 12 letih, 397 tekmah in 108 zadetkih čas za slovo.

Walcott je zavrnil Southampton in izbral prestop k Evertonu, ki je zanj plačal dobrih 20 milijonov funtov odškodnine. Arsenal se pripravlja tudi na odhod Alexisa Sancheza, ki bo najverjetneje pristal pri tekmecu Manchester Unitedu, v nasprotno smer naj bi odpotoval Henrik Mkhitaryan. Wenger še vedno razmišlja tudi o nakupu Pierra-Emericka Aubameyanga in krilnega napadalca Malcolma, a bo moral zanju pošteno razvezati mošnjiček.