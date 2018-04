Torres bo po sezoni (drugič) zapustil Atletico

J. P.

Madrid - O čemer se je že lep čas vse glasneje špekuliralo, je danes tudi uradno potrdil Fernando Torres. Prekaljeni 34-letni španski nogometaš bo namreč po koncu sezone drugič v karieri slekel majico Atletica Madrida, pri katerem si deli slačilnico tudi s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom.

Sledil bo ponudbam

»To je moja zadnja sezona pri zdajšnjem delodajalcu. Dolžan sem to sporočiti navijačem, ki so mi doslej izkazali toliko podpore in naklonjenosti, da jim to dolgujem. Moje kariere s tem ni konec, vendar pa novega kolektiva niti lige še nisem izbral. Sledil bom ponudbam,« je poudaril učinkoviti napadalec in dolgoletni reprezentant.

Otrok Atletica

Torres je otrok Atletica, pri katerem je storil prve nogometne korake, nato pa njegove barve v članski konkurenci branil med letoma 2001 in 2007 ter nato od leta 2015 do danes. Skupaj je za ta klub zbral kar 383 nastopov na vseh frontah in prispeval osupljivih 125 zadetkov. Računal je, da bo kariero končal v kolektivu, v katerem jo je tudi začel, a se bo očitno razpletlo drugače.