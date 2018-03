Totti: Če so veseli pri Barceloni, sem tudi jaz

Ljubljana – Po žrebu so najbolj veseli pri Barceloni, toda za četrtfinale lige prvakov tudi pri Romi napovedujejo, da ne bodo zlahka prodali svoje kože. Najbolj vroče bo na angleškem derbiju in v ponovitvi lanskega finala. Sevilla je po šestdesetih letih spet v četrtinalu, za nagrado se bo pomerila v Bayernom.



Juventus – Real Madrid



V zadnjih štirih sezonah je madridski Real nesporni kralj evropskega nogometa. Trikrat je postal prvak, enkrat pa je izpadel v polfinalu, potem ko ga je leta 2015 na predzadnji stopnički izločil prav Juventus. Kljub temu ima na medsebojne dvoboje slajše spomine Real, potem ko je staro damo ugnal v prejšnjem finalu v Cardiffu, pred tem pa tudi v finalu leta 1998.



Čeprav se bosta znova pomerila manj kot leto dni po lanskem finalu, je kar precej spremenjenih okoliščin. Ena pomembnejših je, da bosta Juventus in Real tokrat odigrala dve tekmi, po eno doma in v gosteh, kar bolj ustreza torinski zasedbi, ki se najslabše znajde v finalnem obračunu na nevtralnem terenu. V primerjavi z lanskim finalom pri Juventusu ni več branilcev Leonarda Bonuccija in Danija Alvesa, pri Realu pa nekaterih pomembnih rezervistov, ki so bili v pretekli sezona dodana vrednost s klopi (James, Morata, Pepe, Danilo …).



Sevilla – Bayern München



Po šestdesetih letih je Sevilla spet v četrtfinalu lige prvakov. Andaluzijci so najprej v osmini finala izločili Manchester United, zdaj jih čaka Bayern, toda Bavarci bodo še izrazitejši favoriti, saj imajo izkušenejšo zasedbo od rdečih vragov. Sevillo dobro pozna nekdanji Realov trener Jupp Heynckes, ki je v tej sezoni prišel k Bayernu kot dežurni gasilec, toda odkar je nasledil Carla Ancelottija, so Bavarci dobili 25 tekem in zgolj po enkrat remizirali in izgubili.



Kako zelo je Bayern osovražen doma v Nemčiji, so pokazali pri Schalkeju iz Gelsenkirchna, saj so takoj po žrebu ponudili Sevilli vsakršno pomoč, ki bi jim lahko koristila v obračunu z najuspešnejšim nemškim klubom.



Barcelona – Roma



Čeprav je v četrtfinalu lige prvakov težko govoriti o lahkih nasprotnikih, so si pred žrebom vsi najbolj želeli obračun z Romo. Ta »sreča« je doletela Barcelono, a zato so pri Romi še dodatno podžgani. »Pred žrebom sem bral, da si v Barceloni želijo Romo. Če razmišljajo tako, potem sem tudi jaz vesel,« je povedal Francesco Totti, nekdanja ikona rimskega kluba, ki je zdaj v Romini upravi.



Barcelona in Roma se še nikoli nista pomerili v izločilnih bojih lige prvakov, vendar so Katalonci izraziti favoriti. V težave lahko zaidejo zgolj sami, če Rome ne bodo jemali povsem resno, še posebno, ker so Rimljani dokazali, da se znajo krčevito braniti. Zadnja ovira bo Alisson Becker, največje odkritje te sezone med vratarji.



Liverpool – Manchester City



Dobra novica za angleški nogomet je, da bo zagotovo imel polfinalista lige prvakov, slaba pa, da nikakor ne more imeti dveh, ker se bosta oba angleška kluba pomerila na medsebojni tekmi.



Glede na premoč v angleški ligi je Manchester City s trenerjem Josepom Guardiolo med glavnimi favoriti lige prvakov, toda osmina finala je vendarle dokazala, da angleški klubi v Evropi še naprej niso dominantni. Napredovala sta le City in Liverpool, toda imela sta precej nemočna tekmeca (Basel in Porto), medtem so proti resnim nasprotnikom izpadli Tottenham (Juventus), Manchester United (Sevilla) in Chelsea (Barcelona).



V angleški ligi ima vodilni City po tridesetih kolih kar 21 točk več od Liverpoola, toda pozor – Guardiolova zasedba je v državnem prvenstvu edini poraz doživela prav proti Liverpoolu.