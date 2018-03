Tragedija na hrvaškem nogometnem igrišču

J. P.

Slavonski Brod - Dvoboj 18. kola hrvaškega tretjeligaškega nogometnega tekmovanja v Slavonskem Brodu med Marsonio in Slavonijo je že v petnajsti minuti zasenčila tragedija, saj se je na igrišču zrušil 25-letni igralec domačega nekdanjega prvoligaša Bruno Boban, ki je - kljub takojšnjemu posredovanju zdravniške službe - preminil.

Počena aorta

Sprva ni kazalo na najhujše. Odbita žoga ga je zadela v predel prsnega koša, a je najprej normalno igral naprej do prekinitve, nato pa se je zrušil in nepremično obležal na igrišču. Pomagali so mu igralci obeh ekip, dežurni zdravnik in ekipa nujne medicinske pomoči, a je bilo oživljanje zaman. Vzrok smrti naj bi bila počena srčna aorta.

Tretji strelec lige

»Vsi smo v šoku, cela slačilnica joče,« je globoko pretresen dejal nogometaš Marsonie Hrvoje Mišić. Bruno Boban, brat bolj poznanega igralca prvoligaša Osijeka Gabrijela, je bil v jesenskem delu sezone tretji najučinkovitejši strelec lige, v kolektiv iz Slavonskega Broda pa se je kot velika okrepitev preselil ravno iz požeške Slavonije.

»Izgubil sem sina«

»Nisem izgubil zgolj igralca, izgubil sem sina. Nisem dobro videl, ko ga je zadela žoga, a sem takoj pritekel na igrišče, ko se je zgrudil. Poskušal sem mu pomagati, igralci ravno tako. Masirali smo mu srce, dajali umetno dihanje. Za hip je oživel, a ne za dolgo. Vsi v klubu smo žalostni in v solzah,« pa je komentiral trener Marsonie Robert Špehar.