Trener Rome: Barcelona je imela našo in sodniško pomoč (VIDEO)

J. P.

Barcelona - V prvih četrtfinalnih dvobojih lige prvakov so bili najučinkovitejši nogometaši Barcelone, ki so sinoči pred 90.106 gledalci na štadionu Camp Nou odpravili Romo s 4:1. Resda je učinkovitost v tem primeru relativna, saj je rimski kolektiv dosegel celo več golov kot katalonski, vendar pa dva v lastno mrežo. V 38. minuti je namreč brazilskega čuvaja mreže Alissona matiral Daniele de Rossi, v 55. minuti pa še Konstantinos Manolas. Gostje so tako, po lastni krivdi, tedaj zaostajali z 0:2.

Šele četrti z dvema avtogoloma

Roma je šele četrta zasedba v zgodovini elitnega klubskega tekmovanja stare celine, ki je v enem obračunu prejela dva avtogola, in prva po Galatasarayu septembra leta 2015 proti Astani. V statistiki Barcelone pa je zgolj Lionel Messi, ki se sinoči ni vpisal med strelce, zadel večkrat v tej sezoni lige prvakov (šestkrat), kot pa so tekmeci dosegli avtogolov v dvoboju z njo (že štiri). Andres Iniesta, ki so ga določili za podajalca pri uvodnem zadetku, je odigral že svoj 21. četrtfinalni obračun v tem tekmovanju v karieri, medtem ko je šele 31. strel Luisa Suareza v elitni sezoni vendarle našel tarčo.

Di Francesco: Prikrajšani za enajstmetrovki

»Barcelona je dovolj močna, da ne potrebuje pomoči. Tokrat je dobila pomoč moje ekipe in sodnikov. Nam se bo s takšnim izkhodiščem izjemno težko prebiti v polfinale, zagotovo pa bi nam bilo lažje, če delivci pravice ne bi pomagali tekmecem, sploh pri ključnih odločitvah. Toda krivda je tudi naša, delali smo napake in Barceloni olajšali delo, Danieleju se je pripetil spodrsljaj, kakršni se pač dogajajo, Kostasu pa je sreča obrnila hrbet. Prikrajšani smo bili za dve enajstmetrovki, kljub temu smo imeli veliko priložnosti, izid pa ni merodajen odsev dogajanja na igrišču,« je pod opravljeno črto potegnil trener Rome Eusebio di Francesco.

BARCELONA - ROMA

Valverde: Gol ali avtogol, ni pomembno

Strokovnjak na Barcelonini klopi Ernesto Valverde je imel seveda več razlogov za zadovoljstvo: »V sezoni igraš različne tipe tekem. Na nekaterih bi si zaslužil več, kot si dobil, na drugih si dobil več, kot bi si zaslužil. Dosegli smo zadetke, ki smo si jih zaslužili, Roma je pritisnila in znižala, zato je bil naš četrti gol izjemno pomemben. Gol ali avtogol, ni pomembno. Če nisi dejaven v napadu, tudi tekmečevih avtogolov ne moreš pričakovati. Dvoboj je mimo, zdaj me zanima zgolj prihodnji izziv, sobotni obračun z Leganesom. Kar koli si javnost že misli o Romi - nič še ni odločenega.«

OCENE