Trije goli Zahovića za zmago Maribora

Mariborčani so s 3-2 premagali Celjane in se znova prebili pred Domžalčane na drugo mesto.

K. M., STA

Gledalci v Ljudskem vrtu so spremljali razburljivo predstavo moštev Darka Milaniča in Dušana Kosića. S tremi zadetki Luke Zahovića so Mariborčani pokopali Celjane in dosegli prvo zmago Maribora v zadnjih petih medsebojnih obračunih. Mariborčani so se s 15. zmago znova prebili pred Domžalčane na drugo mesto, Celjani pa po devetem porazu ostajajo na petem.

Približno 3500 navijačev je v Ljudskem vrtu v prvem polčasu videlo zanimiv obračun in dva zadetka, po enega v vsaki mreži. Mariborčani so povedli v 16. minuti, ko je po podaji Dina Hotića zadel Luka Zahović. Ta je dobro sprejel žogo, se otresel Dušana Stojinovića, preigral še Metoda Jurharja in zadel za 1:0.

Celjani so izenačili v 25. minuti, ko sta z dvojno podajo Jucie Lupeta in Rudi Požeg Vancaš izigrala obrambo, slednji pa je nato z natančnim udarcem premagal Jasmina Handanovića. Ta je bil na preizkušnji tudi v 42. minuti, ko so imeli Celjani kar tri igralce v protinapadu proti enemu mariborskemu, za strel se je odločil kar Stojinović, toda mimo domačega čuvaja mreže ni spravil žoge.

Gosti so prek Lupete sicer dosegli še en zadetek, a je bila žoga pred tem že zunaj igrišča, Mariborčani pa so tudi imeli še kar nekaj priložnosti za zadetek. Že v tretji minuti je poskusil Marcos Tavares z glavo, a je bil Jurhar na mestu, v sedmi je Tavares zgrešil cilj, v 31. pa je Zahović žogo spodkopal čez vratarja, a je ta zadela vratnico.

Kmalu po začetku drugega polčasa so domači znova povedli, spet - četrtič v sezoni - je bil uspešen Zahović, ki je v mrežo spravil odbito žogo po strelu Aleksa Pihlerja z glavo. Celjani so po golu imeli nekaj pobude, a je bila ta bolj ali manj jalova z le nekaj nenevarnimi streli.

Sledile so minute Maribora, ki jih je ta unovčil za povečanje vodstva. Ob neodločnem Stojinoviću je po podaji Pihlerja v protinapad tekel Zahović, ga prehitel in nato spretno z leve strani žogo med nogama Jurharja poslal v mrežo. V 84. minuti je imel priložnost za povišanje prednosti Jasmin Mešanović, a na koncu v kazenskem prostoru zgrešil vrata Celja.

V 89. minuti je z diagonalnim strelom malce z leve strani celjski zaostanek zmanjšal Lupeta, takoj zatem pa je na drugi strani do strela iz bližine prišel še Kramarič, a mu žoge ni uspelo spraviti v mrežo, tako da je ostalo pri 3:2.

Mariborčani bodo v 27. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Novi Gorici, Celjani pa bodo dan prej gostili Krško.