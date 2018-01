Tudi Bajrić zapustil Olimpijo

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenski nogometaš Kenan Bajrić bo kariero nadaljeval v Bratislavi. Tamkajšnji klub Slovan je danes na spletni strani potrdil prihod osrednjega branilca, njegov dosedanji klub Olimpija pa je tudi sporočil, da Bajrić ni več njihov član.

Slovan je sporočil, da je danes sklenil štiriinpolletno pogodbo z Bajrićem, ki ga čaka še zdravniški pregled, potem pa se bo pridružil moštvu na pripravah v Turčiji.

Finančnih podrobnosti o plači nogometašu Slovan ni sporočil, je pa zapisal, da je prestop iz Olimpije vreden 600.000 evrov. »Pogajanja so bila zelo naporna, zahteve iz Ljubljane so bile visoke. Na koncu smo vse skupaj pripeljali do zadovoljivega konca. Kenan je naša naložba za sedanjost in prihodnost. Prepričan sem, da bo v prihodnosti tudi zaradi iger v Slovanu prišel do slovenske reprezentance,« je ob prihodu Bajrića dejal predsednik kluba Ivan Kmotrik.

»Pozimi sem imel nekaj ponudb za nadaljevanje kariere. V Sloveniji sem igral v ekipi z vrha, zato sem izbral Slovan, ki si želi osvajati lovorike. Všeč mi je tudi vizija kluba in projekt novega stadiona. Upam, da se bom oddolžil z dobrimi igrami,« pa je za Slovanovo spletno stran dejal Bajrić.

Odhod iz Ljubljane so danes potrdili tudi pri Olimpiji. Sporočili so, da trener Igor Bišćan in športna stroka kluba z Mladenom Rudonjo na čelu nista bila naklonjena Bajrićevemu prezgodnjemu odhodu iz Olimpije. Na koncu je zaradi izjemno hudega pritiska igralca in njegove družine predsednik Olimpije Milan Mandarić sprejel težko odločitev, saj ni želel imeti v klubu igralca, ki v Ljubljani ni več hotel ostati, so zapisali pri Olimpiji.

Bajrić je k Olimpiji prišel poleti leta 2011, prvo tekmo v članskem dresu pa je odigral maja 2012. V aktualni ekipi je bil igralec z največ nastopi (134) v zeleno-belem dresu. Dosegel je šest golov, od tega polovico v letošnji sezoni.

V Slovanu bo imel slovensko družbo, saj je od začetka januarja član tega kluba še en nekdanji Olimpijin nogometaš Andraž Šporar. Slovaki so 23-letnika odkupili od švicarskega Basla. Šporar je podpisal pogodbo do leta 2022.