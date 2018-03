Tudi po večnem derbiju Olimpija ostala 10 točk pred Mariborom (FOTO)

V Stožicah so se Ljubljančani in Mariborčani pred 14.000 gledalci razšli z 1:1, zadela sta Mitch Apau in Luka Zahović.

J. P.

Ljubljana - Nogometaši Olimpije tudi po večnem derbiju v 25. kolu slovenskega prvoligaškega tekmovanja, ki si ga je v Stožicah v odličnem ozračju ogledalo kakih 14.000 navijačev, ostajajo na razpredelnici izdatnih deset točk pred branilci naslova Mariborčani, ki pa so odigrali tekmo manj. Moštvi sta se, enako kot že prejšnjič v Ljubljani, razšli brez zmagovalca, tokrat z 1:1. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu, najprej je gostitelje v vodstvo popeljal Mitch Apau, ki je zadel sploh prvič v zelenem dresu, izenačil je rezervist Luka Zahović.

Varovanci trenerja Igorja Bišćana tako ostajajo neporaženi v pomladnem delu sezone, so pa prekinili niz šestih zaporednih zmag. Četa Darka Milaniča je še naprej pri eni sami zmagi po zimskem premoru, zdaj so se ji tretjeuvrščeni Domžalčani, ki spomladi še ne poznajo poraza, približali zgolj na tri točke zaostanka in imajo ob tem še dvoboj manj. Današnji prvi polčas je bil v Olimpijini domeni, v drugem se je tehtnica nekoliko nagnila na stran Maribora, ki je v zadnjem delu poskusil tudi s tremi napadalci - Zahovićem, kapetanom Marcosom Tavaresem in Jasminom Mešanovićem.

»Ne bi rekel, da smo osvojili točko, temveč raje, da smo dve izgubili,« je razplet derbija komentiral Olimpijin strelec Mitch Apau, medtem ko je podajalec pri mariborskem zadetku Martin Milec pripomnil: »Gremo tekmo po tekmo, izenačujoči gol pa pomeni, da nas še ni možno odpisati.«

OLIMPIJA - MARIBOR

POTEK PRVEGA POLČASA

Nogometni praznik, ki je (verjetno) ponudil tekmo sezone, je poskrbel za odlično kuliso na tribunah Stožic, na katerih se je - po podatkih prirediteljev - gnetlo kakih 14.000 navijačev, tudi skupina Viol. Večni derbi, peti v sezoni in tretji ligaški, je potekal pod piščalko Tolminčana Mateja Juga, ki je bil v tej vlogi že osmič doslej. V domači zasedbi trener Igor Bišćan uvodoma na igrišče ni poslal Mariborčana v zelenem dresu Roka Kronavetra, zato pa je priložnost dobil Danijel Miškić. Darko Milanič je že od prve minute računal tudi na zvezdnika prestopnega roka, Romuna Alexandruja Cretuja, ki je sezono začel v ljubljanskem moštvu.

V začetnih minutah so ritem igre narekovali gostitelji, ki so tekmece silili v prekrške, do osme minute so nanizali že štiri, vodilna zasedba lige še niti enega. Prvič je na tribunah završalo v dvanajsti minuti, ko je domači branilec Filip Uremović mojstrsko izigral Marcosa Tavaresa in, skorajda iz mrtvega kota, sprožil v okvir vrat, vendar pa je bil Jasmin Handanović dobro postavljen in je žogo odbil. Vijolični so dobro pokrivali predvsem nevarnega Issaha Abassa, ki je bil odrezan od igre. Domači so imeli žogo kar tričetrtinsko v svoji posesti, Mariborčani pa so pretekli več.

V 18. minuti so Ljubljančani skreirali obetavno akcijo, Ricardo Alves je na robu kazenskega prostora zaposlil Abassa, vendar pa je njegov strel po tleh nasprotnikov vratar brez težav ukrotil. Ravno, ko se je prvi polčas prevešal v drugo polovico, sta v zračnem dvoboju za žogo grdo trčila Alves in Gregor Bajde, ki sta v bolečinah za kratko obležala v domačem kazenskem prostoru, a sta se oba pobrala in nadaljevala derbi. Večina Olimpijinih prodorov je potekala po desni strani, na kateri je bil izjemno agilen Mitch Apau, a so bili njegovi predložki brez učinka.

ČASOVNICA

V 28. minuti je ne premočno, toda nevarno poskusil Alves, njegov strel je Handanović zgolj ošvrknil s pogledom, vendar pa je žoga za malo odskakljala mimo leve vratnice. Devet minut pozneje so šele prvič resneje ustrelili tudi državni prvaki, po prostem strelu je iz težkega položaja poskusil Saša Ivković, a pozabil naravnati merilne naprave. Gostje so vzpostavili ravnotežje, zmaji niso bili več tako dominantni kot v uvodnih minutah. V 41. minuti je bil v lepem položaju Dario Čanađija, a je nastreljal dobro postavljenega Marka Šulerja. Le malo pozneje je Abass zatresel mariborsko mrežo, toda iz prepovedanega položaja.

Pred odhodom na odmor se je igra razplamtela, vendarle je moral prvič posredovati tudi domači čuvaj mreže Aljaž Ivačič, ki je zaustavil strel Bajdeta. V domačem kazenskem prostoru je, ob posredovanju v bloku, obležal Apau, a je ni resneje skupil, istočasno je bil na tleh tudi Čanađija, tudi on je nadaljeval brez posledic. V edini minuti sodnikovega dodatka je poskusil še Alves, vendar pa njegov strel ni našel cilja. Moštvi sta torej na oddih ob polčasu odšli poravnani in brez zadetkov, statistika je bila v celoti na strani Olimpije: 54-odstotna posest žoge, razmerje strelov 6:3, kotov 2:0, prostih strelov 12:7, storjenih prekrškov 4:10.

SPLOŠNA STATISTIKA

POTEK DRUGEGA POLČASA

Mariborčani so drugi polčas odprli s sploh prvim kotom na tekmi. Valon Ahmedi je na daljši vratnici našel Šulerja, ki pa je z glavo sprožil v prazno. Očitno je bilo, da je Darko Milanič svojim varovancem ob glavnem odmoru naročil nekoliko bolj napadalno igro. Ob koncu 55. minute je z razdalje po tleh ustrelil Alves, ki je bil med najpodjetnejšimi dotlej v napadu, a je nastreljal Handanovića. Na drugi strani je spet zapretil Ahmedi, a je domača obramba zdržala. V štirinajstih minutah so gostje izvedli kar pet kotov, po četrtem je z razdalje sprožil Damjan Bohar, toda naravnost v Ivačiča.

Na drugi strani je v kazenskem prostoru padel Stefan Savić, piščalka sodnika Juga je (upravičeno) ostala nema. Za Handanovićem je domača navijaška skupina Green Dragons začela ognjeni šov, ki je očitno spodbudil Danijela Miškića, da je v 62. minuti mojstrsko poskusil z velike razdalje, a se je mariborski vratar izkazal še bolj. V 64. minuti je trener vijoličnih opravil dvojno menjavo in namesto Bajdeta in Boharja v ogenj poslal Luko Zahovića in Dareta Vršiča. To je seveda pomenilo, da so Mariborčani v zadnjih 25 minut obračuna štartali z dvema igralcema v konici napada.

Milaniču bi se lahko poteza hitro obrestovala. Po napaki kapetana Branka Ilića, ki je nespretno vračal žogo Ivačiču, se je ravno Zahović znašel v obetavni priložnosti, vendar pa ga je čuvaj domače mreže za las prehitel. Luka je hip zatem izvedel še prosti strel, vendar naravnost v vratarja, ki je žogo brez težav ukrotil. Na drugi strani pa na kazen za vijolično neučinkovitost ni bilo treba dolgo čakati. Dino Štiglec je prodrl po levi strani in podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bila obramba gostov premalo odločna, žoga je našla Mitcha Apauja, ki je zatresel mariborsko mrežo.

MITCH APAU

Zanj je bil to sploh prvi zadetek doslej v Olimpijinem dresu, toda - kot je kazalo tedaj - zlata vreden! Toda Ljubljančani še niso rekli zadnje. Kmalu po doseženem zadetku so se znašli v čudoviti priložnosti za še drugega, Savić je mojstrsko našel Alvesa, njegov takojšen strel pa je Handanović refleksno ubranil z desnico. S tem je zadržal goste v igri. Milanič je v 79. minuti potegnil še zadnjo potezo in v igro namesto nekoliko poškodovanega Ahmedija poslal še tretjega napadalca, Jasmina Handanovića. Istočasno je prvo menjavo opravil tudi Bišćan. Alvesa, ki je ravno tako obležal na tleh, je nadomestil Jason Davidson.

V 82. minuti pa so svoj trenutek zadovoljstva dočakali tudi gostje. Apau je zamudil, reprezentant Martin Milec, ki se je vrnil v moštvo po kazni, je z leve strani podal pred gol, kjer se je najbolje znašel Zahović in poravnal na 1:1. Ivačič je bil nemočen. Priložnost za igro je pri zelenih dobil še Nik Kapun, ki je zamenjal Savića. Rednih 90 minut se je izteklo s tem izidom, Jug pa je določil še tri minute dodatka, ki se je začel z ostrim predložkom Vršiča iz kota, Ivković pa je bil na bližnji vratnici premalo natančen. Na drugi strani bi lahko zmagovalca odločil rezervist Davidson, a se ni izšlo niti njemu. Derbi se je, enako kot že prejšnji v Stožicah, torej končal z delitvijo točk.

LUKA ZAHOVIĆ

OLIMPIJA : MARIBOR 1:1 (0:0)

Strelca: 1:0 - Mitch Apau (Dino Štiglec, 69.), 1:1 - Luka Zahović (Martin Milec, 82.).

Olimpija: Aljaž Ivačič, Dino Štiglec, Filip Uremović, Branko Ilić, Mitch Apau, Danijel Miškić, Tomislav Tomić, Dario Čanađija, Ricardo Alves (od 79. Jason Davidson), Stefan Savić (od 85. Nik Kapun), Issah Abass.

Maribor: Jasmin Handanović, Martin Milec, Saša Ivković, Marko Šuler, Mitja Viler, Alexandru Cretu, Aleks Pihler, Damjan Bohar (od 64. Dare Vršič), Valon Ahmedi (od 79. Jasmin Mešanović), Gregor Bajde (od 64. Luka Zahović), Marcos Tavares.

POSTAVI

LESTVICA