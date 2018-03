Tudi policisti se pripravljajo na sobotni nogometni derbi

A. V., STA

Ljubljana - Na sobotni derbi slovenskega nogometnega prvenstva med ljubljansko Olimpijo in Mariborom, zmaji imajo na prvem mestu lestvice deset točk prednosti pred vijoličastimi, se pripravljajo tudi policisti. Na PU Ljubljana tekmo ocenjujejo kot dogodek visokega tveganja, temu primerno bo tudi število policistov, ki bodo vključeni v varovanje.

Glede na lanske izgrede navijačev v Ljubljani, ko so maja na derbiju člani navijaških skupin Green Dragons in Viole uporabili pirotehnična sredstva in v policiste metali stole in premične ograje, pri čemer je bilo poškodovanih šest policistov, je tekma ocenjena kot dogodek visokega tveganja.

Dejavnosti policistov, zagotavljanje javnega reda in miru, v kolikor bi do kršitev prišlo, ne bodo potekale le med nogometno tekmo, ta se bo v Stožicah začela ob 20.30, temveč tudi pred začetkom derbija (spremljanje organiziranih prihodov navijačev ipd.), med in tudi po sami tekmi, so za STA potrdili na PU Ljubljana.

Varovanje tekme, v katerega bodo vključeni policisti posebne policijske enote, vodniki službenih psov, policisti konjeniki, policisti postaje prometne policije, na pomoč pa jim bo tudi helikopter, se bo izvajalo tako na celotnem prireditvenem prostoru v Stožicah, kot tudi v ožji in bližnji okolici, pri tem pa bo uporabljen tudi video nadzor (na samem stadionu in v mestu oziroma na krajih, kjer se bodo zadrževali pripadniki organiziranih navijaških skupin).

Policija vsem obiskovalcem prireditve še priporoča, da se na tekmo odpravijo pravočasno, če bodo prišli z lastnim prevozom. Pri tem naj upoštevajo prometno ureditev ter navodila rediteljev in policistov. V izogib gneči pa priporoča uporabo javnega prevoza.

Prav tako policija opozarja, naj imajo obiskovalci s seboj tudi osebni dokument, saj se bo na vhodih izvajala personalizacija vstopnic.