Tudi Valter Birsa lahko poseže v boj za prvaka

Ljubljana – Najboljši nogometni klubi so vstopili v ključno obdobje sleherne sezone. To je obdobje, ki ne ponuja popravnih izpitov, saj ostane v boju za lovorike le peščica, ki niza zmage tudi v novem letu. Dva tedna pred začetkom spopadov v ligi prvakov sta pod lupo tudi finalista iz Cardiffa 2017 – evropski prvak Real Madrid in izzivalec Juventus.



Juventus je pravilno načrtoval svojo formo, realno se bori za nov naslov najboljšega na Apeninskem polotoku, ostaja v igri za lovoriko v italijanskem pokalu in dviguje delovno temperaturo pred prvim izločilnim sitom v ligi prvakov, ko se bo meril z neugodnim Tottenhamom. Toda najprej ga čaka dvoboj s Chievom, veronskim klubom, ki velja za eno najboljših strank »stare dame« v serie A. O tem je pred tekmo s favoriziranim Juventusom spregovoril tudi Valter Birsa, eden nosilcev igre Chieva. Slednjemu v zadnjem času ne gre in ne gre.



»Na svojem štadionu igramo bolje kot v gosteh. Vem, da nas čaka zahtevna misija, toda želimo se predstaviti na lep način. Ne razmišljamo o Juventusu, ki je tako ali tako favorit, pač pa le o svoji igri in pripravah na sobotni večer. S pravim pristopom in dobrim vtisom proti Juventusu bi naredili še največ za nas pred naslednjimi izzivi,« je prepričan Birsa, ki je zatrdil, da je njegov favorit za »scudetto« prav Juve: »Napoli igra lep, dober nogomet, toda Juventus je bolje organizirana ekipa.«



Šempetrčan je razkril tudi razlog, zakaj je v tej sezoni statistično manj uspešen kot prej. Ta čas kotira pri dveh golih in petih podajah v 21 tekmah v serie A, v sezoni 2016/17 je v 35 tekmah zbral 7 golov in 9 podaj, sezono predtem je šlo v enakem številu tekem za statistični učinek 6+7. »V prvi sezoni pri Chievu sploh nisem zabil gola ... Dejstvo je, da imam v moštvu drugačno vlogo kot v minuli sezoni, zato lahko z veliko verjetnostjo zatrdim, da bom zbral manj golov in asistenc. Ekipi namreč pomagam na drugačen način, med tekmo pretečem več kilometrov. Vsi se moramo podrediti moštvu, ne glede na slog igre,« je pojasnil »Biki«. Napoli (54) in Juventus (53) ne popuščata, zato bo v njunem boju za »scudetto« pomembna sleherna točka. Kdo ve, morda bo posegel med njiju prav Birsa, ki kljub zavedanju o imenu tekmeca ne izključuje možnosti za senzacijo, kar bi bil že morebiten remi med Chievom in Juventusom.



Realu preostala liga prvakov



Kakorkoli, največji športno-politični inštituciji v Italiji in Španiji sta začeli sezono neuspešno, toda odtlej se je marsikaj spremenilo. Juventusove delnice so šle navzgor, Real Madrid je zašel v hudo rezultatsko krizo, posledično so se nanj »spravili« tudi mediji, ki dnevno pošiljajo v javnost špekulacije o domnevnih trenjih znotraj kluba, slabih odnosih in skorajšnjemu kadrovskemu razpadu moštva. Najtrofejnejši klub na svetu zaostaja 19 točk za Barcelono, iz španskega pokala ga je izločil palček Leganes, v ligi prvakov se nahaja pred izzivom, večjem od Mont Blanca – to je PSG.



Ob isti uri kot Juve bo gostoval tudi Real, toda njegov tekmec je močnejši od Chieva. Valencia je v tej sezoni vnovič potrkala na vrata raja, na njenem štadionu jo je težko premagati. Realov trener Zinedine Zidane bo resda vpregel svoje najmočnejše konje – pokalni debakl z Leganesom so izpustili Ronaldo, Bale, Kroos, Casemiro, ... –, zato računa na uspeh, toda njegov prvi adut Cristiano Ronaldo je že razkril klubski imperativ v tej sezoni.



»Barcelone ne moremo ujeti, lahko le zmagujemo, zbiramo točke in si dvigujemo formo. To nam bo prišlo prav v ligi prvakov, kjer bi z morebitno lovoriko naredili uspešno tudi to sezono. Liga prvakov nam pomeni ogromno,« je priznal Ronaldo, s 114 goli daleč najboljši strelec lige prvakov.