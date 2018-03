Tudi Xabi Alonso v davčnih škripcih

J. P.

Madrid - Davčne nepravilnosti utegnejo poslati nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta in zveznega igralca evropskih klubskih velikanov Liverpoola, Reala Madrida in Bayerna Xabija Alonsa za zapahe. Špansko tožilstvo mu namreč, po poročanju STA, očita izogibanje plačilu davka v višini dveh milijonov evrov med letoma 2010 in 2012 in mu grozi s petletno zaporno kaznijo.



Messi, Ronaldo ...

Xabi, ki je športne copate na klin obesil po koncu prejšnje sezone, naj bi denar iz trženja lastne podobe preusmeril na Portugalsko in se tako pridružil mnogim asom najvišjega formata, ki so se na Pirenejskem polotoku že znašli v škripcih zaradi utaje davkov. Tako je Barcelonin argentinski virtuoz Lionel Messi plačal 2,1 milijona evrov kazni, na črnem seznamu pa se je znašel tudi Realov portugalski ostrostrelec Cristiano Ronaldo, ki naj bi od trženja svoje podobe utajil 14,7 milijona evrov, kar pa kategorično zavrača. Pod drobnogledom so bili med drugim tudi že Alexis Sanchez, Javier Mascherano, Angel di Maria in Marcelo.