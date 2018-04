UCL: Liverpool - Manchester City 3:0 (V ŽIVO)

N. Gr.

Liverpool - Četrtfinale lige prvakov tudi v sredinem večeru prinaša dva zelo zanimiva obračuna, v ospredju pa bo tekma med rdečimi iz mesta Beatlov in Manchester Cityjem, v tej sezoni verjetno najbolj razpoloženo ekipo na svetu. Liverpool je bil v angleškem prvenstvu edini, ki je našel recept za igro Cityja in po 70. minutah igre vodil s 4:0, zato Jürgen Klopp očitno tudi tokrat ve, kako se bo sinje modrim postavil po robu.

Na drugi strani je imel Pep Guardiola že na klopi Bayerna veliko težav z ekipami Kloppa, saj mu igra proti zelo agresivnim nasprotnikom ne ustreza. Širša nogometna javnost in tudi stavnice pričakujejo odprto tekmo z veliko zadetki, saj nobena od ekip ne blesti v obrambi, a sta zato toliko bolj učinkoviti v napadu.

Sinje modre je v Liverpoolu pričakalo peklensko vzdušje. Foto: Reuters

Pri Liverpoolu v napadu začenjajo Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane, pri Cityju pa Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus in Leroy Sane.

Na drugi tekmi se na Camp Nou merita Barcelona in Roma, veliki favoriti za napredovanje v polfinale pa so Katalonci, ki so lansi dvoboj z Romo dobili s 4:1. Leo Messi je v odlični formi, na drugi strani pa je med najbolj vidnimi posamezniki Rome Diego Perotti.

Do vodstva so na navdušenje domačih navijačev v 11. minuti srečanja prišli rdeči, spet sta za zadetek poskrbela Firmino in Salah. Najprej je bil po silovitem protinapadu v priložnosti Roberto Firmino, Ederson je njegov strel ubranil, nato pa je do strela na prazna vrata prišel še Mohamed Salah in Egipčan je neubranljivo zadel pod prečko. To je bil že njegov 38. gol v sezoni, Liverpool pa je povedel z 1:0.

Skoraj natančno 10 minut kasneje je Liverpool udaril še enkrat, tokrat je mrežo Edersona s pravim evrogolom s 25 metrov zatresel Alex Oxlade-Chamberlain, ki je čudovito zadel žogo. Podal mu je James Milner, Liverpool pa na polovici prvega polčasa vodi že z 2:0.

Oxlade-Chamberlain je dosegel (za zdaj) najlepši zadetek na tekmi. Foto: AP

Manchester City je bil v šoku, Liverpool pa je na krilih glasne publike letel po igrišču in v 30. minuti se je mreža Edersona zatresla že tretjič. Mo Salah je spet poslal odličen predložek z desne strani v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Sadio Mane, ki je z glavo zabil žogo v mrežo sinje modrih, ki delujejo kot razbita vojska.

V zadnjih desetih minutah prvega polčasa je City vendarle nekoliko umiril nalet Liverpoola in vsaj na sredini igrišča vzpostavil ravnotežje, a glede na prikazano v prvem polčasu Liverpool povsem zasluženo vodi s 3:0. Jürgen Klopp se ni ustrašil nasprotnika in jim z napadalno igro ter silovitim pritiskom po celem igrišču povsem onemogočil njihovo značilno igro. V drugih 45. minutah City potrebuje vsaj zadetek, da bi ujel priključek.

Liverpool : Manchester City 3:0 (3:0)

V prvem polčasu je povedla tudi Barcelona, mreža gostov se je zatresla v 38. minuti, ko je žogo po podaji Andresa Inieste v svojo mrežo neubranljivo poslal Daniele de Rossi. Izkušeni Italijan in kapetan Rome je imel veliko smole, da je zadel ravno v levi spodnji kot svojih vrat, a če ne bi preusmeril podaje Inieste, bi žogo brez težav v mrežo pospravil Leo Messi.

Barcelona je bila sicer v prvem polčasu precej boljši nasprotnik, žogo so imeli v svoji posesti skoraj 60 odstotkov igralnega časa in devetkrat sprožili proti vratom Rome, gostje pa le dvakrat.

Barcelona : Roma 1:0 (1:0)