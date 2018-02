Umiriti se mora tudi glava, ne samo telo

Ljubljana – Grenka srbska izkušnja počasi odhaja iz spomina, zato v slovenski reprezentanci vse bolj razmišljajo samo še o Italiji. Čeprav so naši zahodni sosednje favoriti, ima Slovenija z Italijani na evropskih prvenstvih dobre izkušnje. Pred štiri leti je na EP v Belgiji italijansko reprezentanco celo premagala.



Z zmago proti Italiji leta 2014 na evropskem prvenstvu v Belgiji je slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu spisala sploh največji uspeh tega športa pri nas. Presenetljivi podvig v skupinskem delu EP je Slovenijo popeljal do prve in do zdaj edine uvrstitve v izločilne boje. Tokrat bosta naloga in nagrada povsem enaka, saj jutrišnja zmaga Slovence zanesljivo vodi med najboljših osem v Evropi.



V zadnjih dneh so bili v slovenski izbrani vrsti še vedno precej pod vtisom prve preizkušnje s Srbijo in nesrečnega remija 2:2, potem ko so Srbi izenačili v zadnji minuti. »Taka točka boli in smo razočarani, a čim prej jo moramo pozabiti. Vzeti moramo samo pozitivne stvari, negativne pa popraviti proti Italiji. Vedeli smo, da imamo dve tekmi, zato ni še ničesar konec,« je razmišljal slovenski kapetan Igor Osredkar.



Ker je prvi med enakimi, je njegova naloga, da čim bolj dvigne razpoloženje v slovenski reprezentanci. »Lagal bi, če bi trdil, da nisem bil razočaran in potrt. Remi me je prizadel, a zdaj moram poskrbeti, da vsi v reprezentanci na to tekmo čim prej pozabimo in verjamemo, da lahko premagamo Italijo. Dvigniti moram soigralce, a vem, da so fantje dovolj izkušeni in vedo kaj jih čaka. Od srede naprej razmišljamo samo še o Italiji,« je povedal.



Ker ni še ničesar izgubljenega, v slovenskem taboru ostajajo optimistični. »Gremo tekmo po tekmo. Dlje časa smo se pripravljali na Srbijo, saj je bila to naša prva preizkušnja, od tedaj naprej se posvečamo Italiji. Za pripravo in počitek imamo na voljo tri celotne dni. Naredili bomo vse za zmago, zato analiziramo italijansko igro preko video posnetkov, prav tako nam koristi, da so Italijani včeraj igrali s Srbijo, ko so morali razkriti svoje najnovejše akcije,« je Osredkar razložil, kako bodo skušali odkriti vse italijanske skrivnosti pred jutrišnjim obračunom. Marsikdo bi sicer raje videl, da bi tekma z Italijo prišla hitreje, kajti Slovenci lahko v tako dolgem premoru izgubijo ritem, toda slovenski kapetan razmišlja drugače: »Boljše je, da imamo daljši počitek, še posebno po tem, kar se je dogodilo proti Srbiji. Umirit se mora tudi glava, ne samo telo.«



A ne glede na vse, so bili v slovenskem taboru hvaležni navijačem za množično podporo na otvoritveni tekmi. »Napolnili smo Stožice na tekmi dvoranskega nogometa, na kar smo lahko ponosni vsi, ki smo del tega športa. Tudi dvoranski nogomet je priljubljen med Slovenci, zato obljubljamo navijačem, da bomo proti Italiji igrali boljše in se uvrstili v četrtfinale,« je napovedal Osredkar.